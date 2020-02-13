Tesla отзовет 15 000 электромобилей из-за проблем с усилителем руля
Американская компания Tesla отзывает 14 193 электромобиля Model X в США и 843 в Канаде из-за возможных проблем с усилителем рулевого механизма, сообщает Reuters. По данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), подконтрольного министерству транспорта США, и министерства транспорта Канады, алюминиевые болты, которыми усилитель руля крепится к корпусу редуктора, подвержены коррозии и возможная поломка этих болтов может привести к снижению мощности или полному отказу усилителя руля.
Повышенный риск коррозии алюминиевых болтов Tesla обнаружила в регионах с очень холодным климатом, где на дорогах используются соли. Под отзыв попадут только машины, выпущенные до середины октября 2016 г., уточняет Tesla. Владельцам кроссоверов рекомендуют дождаться, пока представители компании свяжутся с ними, а пока продолжать эксплуатировать свои электромобили.
По данным компании и NHTSA, неисправность отзываемых Model X не привела к каким-либо авариям или травмам. Tesla заменит подвесные болты и при необходимости – рулевой механизм, заявило министерство транспорта Канады.
Похожий отзыв своих автомобилей Tesla объявила в марте 2018 г., когда в 123 000 седанов Model S, выпущенных до апреля 2016 г., пришлось заменить болты в усилителе руля.