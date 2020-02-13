Tesla отзовет 15 000 электромобилей из-за проблем с усилителем руля

Повышенный риск коррозии алюминиевых болтов Tesla обнаружила в регионах с очень холодным климатом, где на дорогах используются соли. Под отзыв попадут только машины, выпущенные до середины октября 2016 г., уточняет Tesla. Владельцам кроссоверов рекомендуют дождаться, пока представители компании свяжутся с ними, а пока продолжать эксплуатировать свои электромобили.