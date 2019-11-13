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Tesla построит первый европейский завод в Берлине

Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод Gigafactory, а также центр проектирования. Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск на церемонии Golden Steering Wheel в Германии, передает Reuters.

Маск уточнил, что завод будет построен у нового аэропорта Берлина. В Twitter он добавил, что компания намерена выпускать батареи, двигатели и электромобили, в частности Model Y. В октябре Tesla сообщала, что планирует запустить производство на своем первом заводе в Европе в 2021 г.

Tesla Motors была основана в 2003 г. как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей компания производит батареи и электродвигатели.

Первый зарубежный завод Tesla запустила в Шанхае, где начала производство электромобиля Model 3. Производство Model Y также может быть запущено к лету 2020 г. В июле 2018 г. стало известно, что Tesla ведет переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе.