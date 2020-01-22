Toyota и Honda отзывают автомобили из-за дефектов в подушках безопасности

В 2014 г. управление безопасности дорожного движения США выяснило, что изготовленные Takata подушки безопасности могут не раскрыться, а лопнуть. При этом людей в салоне авто может ранить кусочками металла. Несколько сотен человек в мире получили такие ранения, более 20 – погибли. Около 100 млн автомобилей разных марок были отозваны по всему миру, а в 2017 г. Takata обанкротилась.