«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля
«Должны были бы выйти с 12 мая, но теперь с 12 по 15 мая тоже будет простой – и выйдем 18 мая, после субботы и воскресенья», – сказал он, добавив, что в нерабочие дни работники будут получать компенсацию в размере 2/3 от зарплаты.
«АвтоВАЗ» приостановил работу 30 марта, в первый нерабочий день, введенный указом президента Владимира Путина. 2 апреля, когда Путин продлил нерабочие дни на весь апрель, региональные власти разрешили системообразующим предприятиям работать до 30 апреля. С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство.
С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю. По данным профсоюза, в таком режиме завод будет работать до 27 декабря 2020 г.