«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля

«Должны были бы выйти с 12 мая, но теперь с 12 по 15 мая тоже будет простой – и выйдем 18 мая, после субботы и воскресенья», – сказал он, добавив, что в нерабочие дни работники будут получать компенсацию в размере 2/3 от зарплаты.