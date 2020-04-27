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«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля

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«АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей с 29 апреля до 18 мая 2020 г., рассказал «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. По его словам, еще с прошлого года между майскими праздниками «АвтоВАЗ» запланировал три дня корпоративного отпуска.

«Должны были бы выйти с 12 мая, но теперь с 12 по 15 мая тоже будет простой – и выйдем 18 мая, после субботы и воскресенья», – сказал он, добавив, что в нерабочие дни работники будут получать компенсацию в размере 2/3 от зарплаты.

«АвтоВАЗ» приостановил работу 30 марта, в первый нерабочий день, введенный указом президента Владимира Путина. 2 апреля, когда Путин продлил нерабочие дни на весь апрель, региональные власти разрешили системообразующим предприятиям работать до 30 апреля. С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю

С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю. По данным профсоюза, в таком режиме завод будет работать до 27 декабря 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных