«АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю
Кроме того, завод «Автоваза» в Ижевске приостановит производство с 27 по 30 апреля, рассказал агентству председатель удмуртской республиканской организации профсоюза «Оборонпроф», в которую входят работники завода, Григорий Черных. По его словам, производство остановят из-за перебоев с поставками комплектующих. В пресс-службе «АвтоВАЗа» не стали комментировать график работы предприятия.
Накануне о переходе на четырехдневный режим работы с 20 апреля объявил Горьковский автозавод («ГАЗ», Нижний Новгород, входит в группу «ГАЗ»). Группа приняла это решение даже после двухнедельного простоя в первой половине месяца из-за «глубокого падения спроса в секторе коммерческого транспорта»,- рассказали в пресс-службе.