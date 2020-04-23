«АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю

Кроме того, завод «Автоваза» в Ижевске приостановит производство с 27 по 30 апреля, рассказал агентству председатель удмуртской республиканской организации профсоюза «Оборонпроф», в которую входят работники завода, Григорий Черных. По его словам, производство остановят из-за перебоев с поставками комплектующих. В пресс-службе «АвтоВАЗа» не стали комментировать график работы предприятия.