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«АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю

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«АвтоВАЗ» с 29 июня 2020 г. планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение принято из-за негативных прогнозов рынка на апрель-май и его прогнозируемого годового снижения на 30%-50%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Кроме того, завод «Автоваза» в Ижевске приостановит производство с 27 по 30 апреля, рассказал агентству председатель удмуртской республиканской организации профсоюза «Оборонпроф», в которую входят работники завода, Григорий Черных. По его словам, производство остановят из-за перебоев с поставками комплектующих. В пресс-службе «АвтоВАЗа» не стали комментировать график работы предприятия.

Накануне о переходе на четырехдневный режим работы с 20 апреля объявил Горьковский автозавод («ГАЗ», Нижний Новгород, входит в группу «ГАЗ»). Группа приняла это решение даже после двухнедельного простоя в первой половине месяца из-за «глубокого падения спроса в секторе коммерческого транспорта»,- рассказали в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных