Reuters: Tesla представит более дешевый и емкий аккумулятор для Model 3
Производитель электромобилей Tesla Inc планирует в конце 2020 г. — начале 2021 г. в Китае представить новый, более дешевый, долговечный и емкий аккумулятор для самой распространенной модели — седана Model 3, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, это приведет к увеличению стоимости электромобилей. Новый аккумулятор сотрудники Tesla разрабатывали совместно с коллегами из китайской Amperex Technology Ltd.
Позже новый аккумулятор Tesla начнет использовать при производстве и других моделей электромобиля. Со временем электромобили с обновленной батареей появятся на других рынках, включая Северную Америку, уточнили источники. Официально Tesla не комментирует данную информацию.
По словам источников Reuters, заряда нового аккумулятора будет хватать на миллион миль. При его разработке использовались инновационные технологии, химический состав отличается низким содержанием кобальта, отметили источники. По их информации, при производстве батареи будут применяться материалы, уменьшающие внутреннее напряжение и позволяющие повысить емкость и сохранность энергии в течение длительного времени. Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск рассчитывает, что с глобальным парком более чем в миллион электромобилей, способных подключаться к электросети, Tesla приобретет статус энергетической компании наравне с такими традиционными поставщиками энергии, как Pacific Gas&Electric и Tokyo Electric Power, рассказали источники. Tesla также планирует внедрить высокоскоростные, автоматизированные процессы производства аккумуляторов, позволяющие существенно снизить затраты на рабочую силу, уточняет Reuters.
В течение последних нескольких месяцев Маск дразнил инвесторов и конкурентов, обещая продемонстрировать значительные достижения в области аккумуляторных технологий в конце мая. Однако о предстоящей презентации новой батареи в Китае ранее не сообщалось.