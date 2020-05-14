Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Авто

Reuters: Tesla представит более дешевый и емкий аккумулятор для Model 3

Ведомости

Производитель электромобилей Tesla Inc планирует в конце 2020 г. — начале 2021 г. в Китае представить новый, более дешевый, долговечный и емкий аккумулятор для самой распространенной модели — седана Model 3, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, это приведет к увеличению стоимости электромобилей. Новый аккумулятор сотрудники Tesla разрабатывали совместно с коллегами из китайской Amperex Technology Ltd.

Позже новый аккумулятор Tesla начнет использовать при производстве и других моделей электромобиля. Со временем электромобили с обновленной батареей появятся на других рынках, включая Северную Америку, уточнили источники. Официально Tesla не комментирует данную информацию.

По словам источников Reuters, заряда нового аккумулятора будет хватать на миллион миль. При его разработке использовались инновационные технологии, химический состав отличается низким содержанием кобальта, отметили источники. По их информации, при производстве батареи будут применяться материалы, уменьшающие внутреннее напряжение и позволяющие повысить емкость и сохранность энергии в течение длительного времени. Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск рассчитывает, что с глобальным парком более чем в миллион электромобилей, способных подключаться к электросети, Tesla приобретет статус энергетической компании наравне с такими традиционными поставщиками энергии, как Pacific Gas&Electric и Tokyo Electric Power, рассказали источники. Tesla также планирует внедрить высокоскоростные, автоматизированные процессы производства аккумуляторов, позволяющие существенно снизить затраты на рабочую силу, уточняет Reuters.

В течение последних нескольких месяцев Маск дразнил инвесторов и конкурентов, обещая продемонстрировать значительные достижения в области аккумуляторных технологий в конце мая. Однако о предстоящей презентации новой батареи в Китае ранее не сообщалось.

Ранее по теме: Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных