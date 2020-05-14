Reuters: Tesla представит более дешевый и емкий аккумулятор для Model 3

По словам источников Reuters, заряда нового аккумулятора будет хватать на миллион миль. При его разработке использовались инновационные технологии, химический состав отличается низким содержанием кобальта, отметили источники. По их информации, при производстве батареи будут применяться материалы, уменьшающие внутреннее напряжение и позволяющие повысить емкость и сохранность энергии в течение длительного времени. Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск рассчитывает, что с глобальным парком более чем в миллион электромобилей, способных подключаться к электросети, Tesla приобретет статус энергетической компании наравне с такими традиционными поставщиками энергии, как Pacific Gas&Electric и Tokyo Electric Power, рассказали источники. Tesla также планирует внедрить высокоскоростные, автоматизированные процессы производства аккумуляторов, позволяющие существенно снизить затраты на рабочую силу, уточняет Reuters.