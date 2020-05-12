Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в стране автомобильного завода Tesla. «Калифорнии стоит разрешить Tesla и [основателю этой компании] Илону Маску открыть завод сейчас же. Это можно сделать быстро и безопасно», – написал Трамп в своем Twitter.

Свое сообщение американский лидер написал спустя несколько часов после того, как Маск сообщил о возобновлении работы завода, несмотря на санитарный запрет властей округа Аламида, где расположено предприятие. Бизнесмен также заверил, что постоянно будет держать связь с сотрудниками на случай, если кого-то арестуют.

Во Фримонте (округ Аламеда штата Калифорния) расположен единственный завод Tesla по производству электромобилей. Еще два завода производят комплектующие. На заводе в Калифорнии работают около 10 000 человек. Производство приостановили с 23 марта из-за ограничений по коронавирусу. 7 мая губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу. Однако накануне местные власти продлили самоизоляцию до конца мая, объявив, что завод останется закрытым (власти округов и городов в США имеют право продлевать или вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса самостоятельно).

Ранее по теме: Маск возобновит работу завода Tesla в Калифорнии вопреки санитарному запрету

Вскоре после этого Маск объявил о планах перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. Решение не открывать производство стало «последней каплей», написал он в Twitter, добавив, что обжалует требования властей Аламеды.

Tesla основана Маском в 2003 г. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься выпуском энергонакопительных систем собственной разработки. Кроме завода в Калифорнии Tesla построила автозавод в Шанхае и начала строительство еще одного в Берлине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных