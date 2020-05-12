Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla

Во Фримонте (округ Аламеда штата Калифорния) расположен единственный завод Tesla по производству электромобилей. Еще два завода производят комплектующие. На заводе в Калифорнии работают около 10 000 человек. Производство приостановили с 23 марта из-за ограничений по коронавирусу. 7 мая губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу. Однако накануне местные власти продлили самоизоляцию до конца мая, объявив, что завод останется закрытым (власти округов и городов в США имеют право продлевать или вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса самостоятельно).