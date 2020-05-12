Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla
Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в стране автомобильного завода Tesla. «Калифорнии стоит разрешить Tesla и [основателю этой компании] Илону Маску открыть завод сейчас же. Это можно сделать быстро и безопасно», – написал Трамп в своем Twitter.
Свое сообщение американский лидер написал спустя несколько часов после того, как Маск сообщил о возобновлении работы завода, несмотря на санитарный запрет властей округа Аламида, где расположено предприятие. Бизнесмен также заверил, что постоянно будет держать связь с сотрудниками на случай, если кого-то арестуют.
Во Фримонте (округ Аламеда штата Калифорния) расположен единственный завод Tesla по производству электромобилей. Еще два завода производят комплектующие. На заводе в Калифорнии работают около 10 000 человек. Производство приостановили с 23 марта из-за ограничений по коронавирусу. 7 мая губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу. Однако накануне местные власти продлили самоизоляцию до конца мая, объявив, что завод останется закрытым (власти округов и городов в США имеют право продлевать или вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса самостоятельно).
Вскоре после этого Маск объявил о планах перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. Решение не открывать производство стало «последней каплей», написал он в Twitter, добавив, что обжалует требования властей Аламеды.
Tesla основана Маском в 2003 г. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься выпуском энергонакопительных систем собственной разработки. Кроме завода в Калифорнии Tesla построила автозавод в Шанхае и начала строительство еще одного в Берлине.