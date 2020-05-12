Маск возобновит работу завода Tesla в Калифорнии вопреки санитарному запрету

В письме компании к сотрудникам завода говорится, что на предприятии сделано все, чтобы «сохранить безопасность, когда вы вернетесь». Tesla подала в субботу иск к властям округа Аламеда, в котором обвинила их в нарушении законодательства Калифорнии и потребовала снять ограничения на работу предприятия. Сам Маск пригрозил в своем твите покинуть штат и перенести производство в Техас или Неваду. 11 мая министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Калифорния должна сделать все необходимое, чтобы помочь производителю электромобилей вновь открыть свой единственный американский автомобильный завод, если она хочет сохранить компанию на своей территории.