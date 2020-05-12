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Маск возобновит работу завода Tesla в Калифорнии вопреки санитарному запрету

Ведомости

Американская Tesla возобновит работу за своего завода в Калифорнии, несмотря на санитарные запреты, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании своим сотрудникам.

Об открытии предприятия также написал в своем Twitter гендиректор и основатель компании Илон Маск. Он сообщил о намерении лично прибыть на завод. «Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я», — сказал Маск. В Фримонте (округ Аламеда штата Калифорния) расположен один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. На заводе работает около 10 тысяч человек. Местные власти накануне предписали заводу оставаться закрытым из-за эпидемии коронавируса.

В письме компании к сотрудникам завода говорится, что на предприятии сделано все, чтобы «сохранить безопасность, когда вы вернетесь». Tesla подала в субботу иск к властям округа Аламеда, в котором обвинила их в нарушении законодательства Калифорнии и потребовала снять ограничения на работу предприятия. Сам Маск пригрозил в своем твите покинуть штат и перенести производство в Техас или Неваду. 11 мая министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Калифорния должна сделать все необходимое, чтобы помочь производителю электромобилей вновь открыть свой единственный американский автомобильный завод, если она хочет сохранить компанию на своей территории.

Производство на заводе во Фримонте приостановили с 23 марта из-за ограничений по коронавирусу. 7 мая губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу. В США заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, свыше 80 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.

Tesla была основана Маском в 2003 г. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься выпуском энергонакопительных систем собственной разработки. Помимо завода в Калифорнии Tesla построила автозавод в Шанхае и начала строительство еще одного в Берлине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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