В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек
В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Reuters tally.
По этим данным, смертность от коронавируса в Соединенных Штатах, которые являются эпицентром глобальной пандемии, составляет в среднем 2 000 человек в день с середины апреля. Общее число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1,3 млн.
Число случаев инфицирования растет в штатах Миссисипи, Миннесота и Небраска. В Нью-Джерси и Нью-Йорке, где действуют самые строгие ограничения из-за коронавируса, заболеваемость снижается. На эти два штата приходится почти половина смертей американцев от последствий COVID-19.
Как пишет агентство, число умерших в результате заражения коронавирусом, выше, чем количество смертей от сезонного гриппа, начиная с 1967 года. Оно также превысило количество смертельных случаев от СПИДа в период его эпидемии с 1981 по 1988 г.
Всего мире заразились коронавирусом более 4 млн человек, умерли — более 285 тыс., выздоровели свыше 1,4 млн.