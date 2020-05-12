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В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек

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В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Reuters tally.

По этим данным, смертность от коронавируса в Соединенных Штатах, которые являются эпицентром глобальной пандемии, составляет в среднем 2 000 человек в день с середины апреля. Общее число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1,3 млн.

Число случаев инфицирования растет в штатах Миссисипи, Миннесота и Небраска. В Нью-Джерси и Нью-Йорке, где действуют самые строгие ограничения из-за коронавируса, заболеваемость снижается. На эти два штата приходится почти половина смертей американцев от последствий COVID-19.

Как пишет агентство, число умерших в результате заражения коронавирусом, выше, чем количество смертей от сезонного гриппа, начиная с 1967 года. Оно также превысило количество смертельных случаев от СПИДа в период его эпидемии с 1981 по 1988 г.

Всего мире заразились коронавирусом более 4 млн человек, умерли — более 285 тыс., выздоровели свыше 1,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных