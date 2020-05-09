Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Бизнесмен заявил, что обжалует требования властей Аламеды, которые следуют указаниям санитарного врача округа, чьи действия незаконны, «потому что его никто не выбирал». По словам Маска, если компания и останется в городе Фримонт (округ Аламида), то это будет зависеть от того, «как в будущем будут обходиться с Tesla».