Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. Причиной этому стало решение властей калифорнийского округа Аламеда из-за коронавируса запретить возобновление работы завода Tesla в ближайшее время. Это стало «последней каплей», написал он в Twitter.
Бизнесмен заявил, что обжалует требования властей Аламеды, которые следуют указаниям санитарного врача округа, чьи действия незаконны, «потому что его никто не выбирал». По словам Маска, если компания и останется в городе Фримонт (округ Аламида), то это будет зависеть от того, «как в будущем будут обходиться с Tesla».
Производство на заводе во Фримонте (штат Калифорния) приостановили с 23 марта из-за ограничений по коронавирусу. 7 мая губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу.