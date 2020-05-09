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Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Ведомости

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. Причиной этому стало решение властей калифорнийского округа Аламеда из-за коронавируса запретить возобновление работы завода Tesla в ближайшее время. Это стало «последней каплей», написал он в Twitter.

Бизнесмен заявил, что обжалует требования властей Аламеды, которые следуют указаниям санитарного врача округа, чьи действия незаконны, «потому что его никто не выбирал». По словам Маска, если компания и останется в городе Фримонт (округ Аламида), то это будет зависеть от того, «как в будущем будут обходиться с Tesla».

Производство на заводе во Фримонте (штат Калифорния) приостановили с 23 марта из-за ограничений по коронавирусу. 7 мая губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных