За что Илона Маска назвали ковидиотом № 1

На эти деньги в 2002 г. был основан SpaceX, а в 2003 г. Маск стал соучредителем Tesla Motors (с февраля 2017 г. – Tesla), а в 2008 г. возглавил компанию. Он рассказывал, что по понедельникам и пятницам обычно работает в SpaceX, по вторникам, средам и четвергам – в Tesla. Где-то полдня в неделю выкраивает для работы в некоммерческом фонде по развитию искусственного интеллекта OpenAI. По воскресеньям он дома, а субботы проводит с детьми (у него пять детей от первого брака, распавшегося в 2008 г.) или работает над космическими программами. Еще ему надо уделять внимание компании SolarCity, цель которой – электрифицировать здания с помощью солнечных батарей. А также The Boring Company, которая строит тоннели и рассчитывает когда-нибудь запустить Hyperloop – скоростное сообщение по вакуумным трубам. Стартапу Neuralink, разрабатывающему чип для вживления в мозг человека.