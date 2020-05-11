Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии / Интервью Эксклюзивно по подписке

За что Илона Маска назвали ковидиотом № 1

А также зачем подавать в суд, чтобы вновь запустить Tesla, и что происходит с его звездолетом
Софья Корепанова
Илон Маск, предприниматель, миллиардер (31-е место в списке Forbes), гендиректор Tesla /Frederic J. BROWN / AFP

Жизнь у Илона Маска бьет ключом невзирая на пандемию. Бизнесмен распродает недвижимость, у него родился сын, Tesla радует акционеров, а для SpaceX проблемой стал не коронавирус, а возмущенные астрономы. Подготовка к полету на Марс идет своим ходом, а в мае благодаря Маску впервые за долгие годы астронавты полетят к МКС на американском, а не российском корабле. А еще SpaceX и NASA могут снять в космосе боевик с Томом Крузом. Коронавирус где-то на руку Маску: он помог его компании SolarCity избежать штрафных санкций в $41,2 млн.

Газета New York Post назвала Маска «ковидиотом № 1», собрав его твиты о пандемии. Например, 6 марта: «Коронавирусная паника – это глупость». Или 17 марта: «Дети по существу иммунны [к коронавирусу]» (на самом деле это не так). Или 20 марта: «Судя по нынешнему тренду, к концу апреля в США количество новых случаев заражения будет близко к нулю». Идею самоизоляции он называет фашизмом, насмешливо призывает «освободить Америку» и «вернуть людям свободу».

Маск встает в семь утра, а ложится в час ночи, трудится обычно по 85–100 часов в неделю. Если на Tesla или SpaceX трудности, по нескольку дней может не выходить из цеха, там и ночуя. У него нет кабинета – его стол ставится поближе к месту, где сейчас проблема. Дневной график Маска расписан на пятиминутные отрезки. В прошлом году он признавался, что в 48-й день рождения будет не праздновать, а работать над проблемами логистики. Первая жена Маска жаловалась, что с ним невозможно поговорить об отношениях: у него никогда нет на это времени.

Малыш X Æ A-12 Musk

5 мая у Маска и певицы Граймс (Клэр Элис Буше) родился сын. Это первый ребенок Граймс, а у Маска уже есть пятеро детей от первого брака (еще один умер от синдрома внезапной детской смерти). Новорожденного назвали X Æ A-12 Musk. Как объяснила Граймс, Х – переменная, обозначающая неизвестное число. Æ – так на эльфийском языке пишется сочетание букв Ai, что по-японски значит «любовь», а еще сокращение от искусственного интеллекта (artificial intelligence). A-12 – так назывался самолет-разведчик Lockheed, предшественник их любимого самолета SR-71: «Никакого оружия, никакой защиты, только скорость. Хорош в битве, но безвредный». Кроме того, A – первая буква любимой песни Граймс Archangel. Кто ее исполняет, она не уточнила. Не смогли родители и объяснить, как произносится X Æ A-12.

Но Маск уверяет, что это не самая тяжелая работа в его жизни. Ужаснее всего было на лесопилке в Канаде: выбрасывать лопатой мульчу и раскаленный песок из котла, где готовилась древесная пульпа. Пробираться к котлу нужно было через узкий туннель. Работники менялись каждые 15 минут, чтобы избежать гипертермии. Зато платили $18 в час – в 1989 г. это были хорошие деньги.

Первые миллионы Маска

Маск появился на свет 28 июня 1971 г. в Претории (ЮАР). Подростком он мечтал перебраться в США и работать в IT. Первым шагом стал переезд в 17 лет на родину матери, в Канаду. Там приходилось постоянно искать подработку – то убирать урожай на ферме, то помогать на лесопилке.

В конце концов он смог поступить в Университет Пенсильвании в США, где даже получал небольшую стипендию. Кроме того, по выходным они с другом открывали у себя в квартире подпольный бар, за право входа в который надо было заплатить $5. Докторскую Маск решил писать в Стэнфорде. Но бросил занятия ради стартапа Zip2 по созданию программного обеспечения. В 1999 г. Zip2 была продана за $307 млн, из которых Маску досталось $22 млн. Их он вложил в проект, из которого вырос платежный сервис PayPal. Когда в 2002 г. он был продан eBay, на руках у Маска оказалось $180 млн.

На эти деньги в 2002 г. был основан SpaceX, а в 2003 г. Маск стал соучредителем Tesla Motors (с февраля 2017 г. – Tesla), а в 2008 г. возглавил компанию. Он рассказывал, что по понедельникам и пятницам обычно работает в SpaceX, по вторникам, средам и четвергам – в Tesla. Где-то полдня в неделю выкраивает для работы в некоммерческом фонде по развитию искусственного интеллекта OpenAI. По воскресеньям он дома, а субботы проводит с детьми (у него пять детей от первого брака, распавшегося в 2008 г.) или работает над космическими программами. Еще ему надо уделять внимание компании SolarCity, цель которой – электрифицировать здания с помощью солнечных батарей. А также The Boring Company, которая строит тоннели и рассчитывает когда-нибудь запустить Hyperloop – скоростное сообщение по вакуумным трубам. Стартапу Neuralink, разрабатывающему чип для вживления в мозг человека.

Как коронавирус подкосил Tesla

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных