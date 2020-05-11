За что Илона Маска назвали ковидиотом № 1

За что Илона Маска назвали ковидиотом № 1А также зачем подавать в суд, чтобы вновь запустить Tesla, и что происходит с его звездолетом
Жизнь у Илона Маска бьет ключом невзирая на пандемию. Бизнесмен распродает недвижимость, у него родился сын, Tesla радует акционеров, а для SpaceX проблемой стал не коронавирус, а возмущенные астрономы. Подготовка к полету на Марс идет своим ходом, а в мае благодаря Маску впервые за долгие годы астронавты полетят к МКС на американском, а не российском корабле. А еще SpaceX и NASA могут снять в космосе боевик с Томом Крузом. Коронавирус где-то на руку Маску: он помог его компании SolarCity избежать штрафных санкций в $41,2 млн.
Газета New York Post назвала Маска «ковидиотом № 1», собрав его твиты о пандемии. Например, 6 марта: «Коронавирусная паника – это глупость». Или 17 марта: «Дети по существу иммунны [к коронавирусу]» (на самом деле это не так). Или 20 марта: «Судя по нынешнему тренду, к концу апреля в США количество новых случаев заражения будет близко к нулю». Идею самоизоляции он называет фашизмом, насмешливо призывает «освободить Америку» и «вернуть людям свободу».
Маск встает в семь утра, а ложится в час ночи, трудится обычно по 85–100 часов в неделю. Если на Tesla или SpaceX трудности, по нескольку дней может не выходить из цеха, там и ночуя. У него нет кабинета – его стол ставится поближе к месту, где сейчас проблема. Дневной график Маска расписан на пятиминутные отрезки. В прошлом году он признавался, что в 48-й день рождения будет не праздновать, а работать над проблемами логистики. Первая жена Маска жаловалась, что с ним невозможно поговорить об отношениях: у него никогда нет на это времени.
Малыш X Æ A-12 Musk
5 мая у Маска и певицы Граймс (Клэр Элис Буше) родился сын. Это первый ребенок Граймс, а у Маска уже есть пятеро детей от первого брака (еще один умер от синдрома внезапной детской смерти). Новорожденного назвали X Æ A-12 Musk. Как объяснила Граймс, Х – переменная, обозначающая неизвестное число. Æ – так на эльфийском языке пишется сочетание букв Ai, что по-японски значит «любовь», а еще сокращение от искусственного интеллекта (artificial intelligence). A-12 – так назывался самолет-разведчик Lockheed, предшественник их любимого самолета SR-71: «Никакого оружия, никакой защиты, только скорость. Хорош в битве, но безвредный». Кроме того, A – первая буква любимой песни Граймс Archangel. Кто ее исполняет, она не уточнила. Не смогли родители и объяснить, как произносится X Æ A-12.
Но Маск уверяет, что это не самая тяжелая работа в его жизни. Ужаснее всего было на лесопилке в Канаде: выбрасывать лопатой мульчу и раскаленный песок из котла, где готовилась древесная пульпа. Пробираться к котлу нужно было через узкий туннель. Работники менялись каждые 15 минут, чтобы избежать гипертермии. Зато платили $18 в час – в 1989 г. это были хорошие деньги.
Первые миллионы Маска
Маск появился на свет 28 июня 1971 г. в Претории (ЮАР). Подростком он мечтал перебраться в США и работать в IT. Первым шагом стал переезд в 17 лет на родину матери, в Канаду. Там приходилось постоянно искать подработку – то убирать урожай на ферме, то помогать на лесопилке.
В конце концов он смог поступить в Университет Пенсильвании в США, где даже получал небольшую стипендию. Кроме того, по выходным они с другом открывали у себя в квартире подпольный бар, за право входа в который надо было заплатить $5. Докторскую Маск решил писать в Стэнфорде. Но бросил занятия ради стартапа Zip2 по созданию программного обеспечения. В 1999 г. Zip2 была продана за $307 млн, из которых Маску досталось $22 млн. Их он вложил в проект, из которого вырос платежный сервис PayPal. Когда в 2002 г. он был продан eBay, на руках у Маска оказалось $180 млн.
На эти деньги в 2002 г. был основан SpaceX, а в 2003 г. Маск стал соучредителем Tesla Motors (с февраля 2017 г. – Tesla), а в 2008 г. возглавил компанию. Он рассказывал, что по понедельникам и пятницам обычно работает в SpaceX, по вторникам, средам и четвергам – в Tesla. Где-то полдня в неделю выкраивает для работы в некоммерческом фонде по развитию искусственного интеллекта OpenAI. По воскресеньям он дома, а субботы проводит с детьми (у него пять детей от первого брака, распавшегося в 2008 г.) или работает над космическими программами. Еще ему надо уделять внимание компании SolarCity, цель которой – электрифицировать здания с помощью солнечных батарей. А также The Boring Company, которая строит тоннели и рассчитывает когда-нибудь запустить Hyperloop – скоростное сообщение по вакуумным трубам. Стартапу Neuralink, разрабатывающему чип для вживления в мозг человека.