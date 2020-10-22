Законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам прошел I чтение

Авторы законопроекта подчеркивают, что он преследует цели привлечения частных инвестиций в экономику и обеспечение стабильности общественных отношений в сфере гражданского оборота. «Заключенные инвестиционные и концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию платных автомобильных дорог предусматривают эффективные механизмы защиты частных инвестиций, прав и интересов инвесторов и концессионеров», — следует из пояснительной записки.