Законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам прошел I чтение
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам с системой «свободный поток» (free flow), следует из данных электронной системы нижней палаты парламента.
Система «свободный поток» не предусматривает установки пунктов оплаты проезда и делает движение по ней безбарьерным. Впервые такой принцип планируется внедрить на строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области (ЦКАД). По мнению авторов законопроекта, внедрению системы мешает отсутствие наказания за неоплату, так как free flow подразумевает оплату постфактум.
Соответствующую норму о штрафе предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). «Проектируемая статья 12.21.4 предусматривает ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы законопроекта подчеркивают, что он преследует цели привлечения частных инвестиций в экономику и обеспечение стабильности общественных отношений в сфере гражданского оборота. «Заключенные инвестиционные и концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию платных автомобильных дорог предусматривают эффективные механизмы защиты частных инвестиций, прав и интересов инвесторов и концессионеров», — следует из пояснительной записки.
Система free flow уже используется на платных дорогах в США, Австрии, Италии, Швейцарии и других странах. Штрафы за неоплаченный проезд там достигают до 300 евро.