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Законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам прошел I чтение

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам с системой «свободный поток» (free flow), следует из данных электронной системы нижней палаты парламента. 

Система «свободный поток» не предусматривает установки пунктов оплаты проезда и делает движение по ней безбарьерным. Впервые такой принцип планируется внедрить на строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области (ЦКАД). По мнению авторов законопроекта, внедрению системы мешает отсутствие наказания за неоплату, так как free flow подразумевает оплату постфактум.

Соответствующую норму о штрафе предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). «Проектируемая статья 12.21.4 предусматривает ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги», — говорится в пояснительной записке к документу. 

Авторы законопроекта подчеркивают, что он преследует цели привлечения частных инвестиций в экономику и обеспечение стабильности общественных отношений в сфере гражданского оборота. «Заключенные инвестиционные и концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию платных автомобильных дорог предусматривают эффективные механизмы защиты частных инвестиций, прав и интересов инвесторов и концессионеров», — следует из пояснительной записки.

Система free flow уже используется на платных дорогах в США, Австрии, Италии, Швейцарии и других странах. Штрафы за неоплаченный проезд там достигают до 300 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных