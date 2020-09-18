Госкомпания «Автодор» хочет занять у рынка 500 млрд рублей на строительство дорог

Но займы на 500 млрд руб. могут вызвать сомнения у инвесторов. «Вряд ли эти облигации будут покупать: мы проанализировали долгосрочную программу «Автодора», его планы по выручке регулярно не исполнялись из-за срыва сроков строительства платных дорог и запуска движения по ним, а отсутствие дефолтов по облигациям до сих пор объяснялось лишь докапитализацией из бюджета», – говорит топ-менеджер госбанка. Но облигации – долгосрочный инструмент, позиция государства может поменяться, а инвесторам никто не компенсирует убытки, добавляет собеседник. «Мы – коммерческая структура, заставить банк покупать какие-либо бумаги в ущерб себе нельзя», – добавляет другой госбанкир. Представители Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка не ответили на вопрос об интересе к облигациям «Автодора».