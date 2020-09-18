Госкомпания «Автодор» хочет занять у рынка 500 млрд рублей на строительство дорог

Госкомпания «Автодор» хочет занять у рынка 500 млрд рублей на строительство дорогНо размеры и закредитованность делают эту задачу трудновыполнимой
Перед госкомпанией «Автодор» поставлена задача выпустить облигации на 500 млрд руб. всего за два года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Выпуски инфраструктурных облигаций помогут правительству сохранить объемы дорожного строительства при падении доходов бюджета, они также помогут финансировать проекты дешевле, чем через механизм концессий, пояснил Хуснуллин. Он не сказал, почему в каких случаях финансировать строительство через концессии дороже.
Прежде «Автодор» никогда не занимал так много, так как проекты в значительной степени финансировали инвесторы-концессионеры. Общая сумма обязательств «Автодора» на конец 2019 г. составила около 220 млрд руб., из которых 166 млрд руб. приходится на облигационные займы.
Но займы на 500 млрд руб. могут вызвать сомнения у инвесторов. «Вряд ли эти облигации будут покупать: мы проанализировали долгосрочную программу «Автодора», его планы по выручке регулярно не исполнялись из-за срыва сроков строительства платных дорог и запуска движения по ним, а отсутствие дефолтов по облигациям до сих пор объяснялось лишь докапитализацией из бюджета», – говорит топ-менеджер госбанка. Но облигации – долгосрочный инструмент, позиция государства может поменяться, а инвесторам никто не компенсирует убытки, добавляет собеседник. «Мы – коммерческая структура, заставить банк покупать какие-либо бумаги в ущерб себе нельзя», – добавляет другой госбанкир. Представители Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка не ответили на вопрос об интересе к облигациям «Автодора».
500 млрд руб.
инфраструктурные облигации на такую сумму выпустят ВЭБ и госкорпорация Дом.РФ. ВЭБ займет таким образом 200 млрд руб., которые пойдут на комплексное развитие городов, на коммунальную и транспортную инфраструктуру.
Дом.РФ займет 300 млрд руб. также на комплексное развитие территорий – эти средства будут предоставляться в виде займов застройщикам либо субъектам РФ путем выкупа их собственных облигаций. Дом.РФ разрабатывает механизм инфраструктурных облигаций на четырех пилотных регионах, заявлял в августе гендиректор компании Виталий Мутко: в Тюменской, Нижегородской, Ленинградской и Тульской областях. Проекты комплексного освоения территорий будут реализованы в соответствии с современными стандартами городской среды, пояснили в пресс-службе Минстроя. С учетом затрат на инфраструктуру, которые составляют до 20% от общего бюджета проектов, рентабельность проектов, как правило, не позволяет привлечь проектное банковское финансирование. Субъекты РФ, обязанностью которых является развитие и поддержание инфраструктуры, испытывают дефицит финансирования
Пока не доказана эффективность управления госкомпанией крупными инфраструктурными проектами без привлечения концессионера, предупреждает бывший федеральный чиновник. Госкомпании «Автодор» под такие проекты придется увеличить штат, что может снизить выгоду от более дешевого облигационного финансирования, говорят два собеседника. А концессии уже доказали свою эффективность, добавляет бывший федеральный чиновник.
Облигации «Автодора» будут, безусловно, востребованы инвесторами, ориентирующимися на квазисуверенный риск, не согласен младший вице-президент агентства Moody’s Михаил Шипилов. «Думаю, инфраструктурные облигации «Автодора» – вполне рабочий механизм при условии госгарантий», – говорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Хуснуллин сообщил, что вопрос частичных госгарантий для облигаций сейчас просчитывается. Такая возможность обсуждается, говорит представитель Минфина. Но даже госгарантии сейчас работают не в полную меру. Бюджетный кодекс дает Минфину право отозвать их при нецелевом использовании займа и изменении документации без согласования с Минфином, предупреждает федеральный чиновник.
«Любая компания, выходя на облигационный рынок, конкурирует с другими эмитентами, поэтому здесь инвестор ориентируется на соотношение кредитного качества эмитентов. «Автодор» с уровнем рейтинга АА (RU) не является прямым конкурентом РЖД и «Газпрому» с уровнем рейтинга ААА, считает аналитик АКРА Илья Макаров. Плюс вопрос в объемах рынка для размещения таких облигаций: важно, чтобы государственные заемщики не начали конкурировать сами с собой, подчеркнул бывший федеральный чиновник транспортного блока правительства.
Объем рынка для размещения облигационных займов внутри России аналитики оценивают в 700 млрд руб. в год – но на эти деньги претендуют и другие заемщики – например, о планах финансирования инвестпрограмм выпусками бессрочных облигаций заявляли РЖД, «Газпром» и «Почта России». Прямая конкуренция с РЖД, «Газпромом» и другими коммерчески ориентированными компаниями под контролем государства за независимых рыночных инвесторов маловероятна из-за специфики организации и целей «Автодора», скорее, он будет конкурировать за средства из фонда национального благосостояния или госбанков, предполагает Шипилов.
Поэтому участники совещаний в правительстве и собеседники, близкие к госкомпании, оценивают ее реальную возможность занять через облигации с учетом текущей закредитованности госкомпании и без госгарантий максимум 100 млрд руб. Но только на строительство трассы Москва – Казань госкомпания «Автодор» должна привлечь 150 млрд руб., помимо средств ФНБ
Всего планируется выпустить инфраструктурных облигаций в течение 2–3 лет на 1 трлн руб., рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин (см. стр. 01). Помимо «Автодора» бумаги на 300 млрд руб. выпустит госкорпорация «Дом.РФ», на 200 млрд руб. – ВЭБ.