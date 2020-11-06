Российский авторынок в октябре показал рекордный рост с начала года
В октябре продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это самый высокий месячный показатель роста в 2020 г.
«Октябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 7%, или на 10 030 штук по сравнению с октябрем 2019 г., продажи составили 154 164 автомобиля. Пока самый высокий показатель в 2020 г», — цитирует пресс-служба председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля. По его словам, такого роста удалось достичь за счет российских или локализованных в России крупных производителей.
Лидером продаж стал бренд Lada — 37 019 единиц (+22% к октябрю 2019 г.). Второе место заняла Kia — 21 217 проданных автомобилей (+5%). Тройку замкнул Hyundai— 15 431 автомобиль (+3%).
В АЕБ отметили, что благодаря показателям октября разрыв с 2019 г. сократился до 12%. «Составленный Комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный прогноз продаж в объеме 1 522 000 легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью», — добавил Штэрцель. В то же время ранее в Минпромторге оценили сокращение российского рынка в 13,6% по результатам девяти месяцев 2020 г.
До этого рекордным для 2020 г. считался рост продаж в июле: он составил 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. С апреля по июнь продажи исключительно падали.