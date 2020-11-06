Российский авторынок в октябре показал рекордный рост с начала года

В АЕБ отметили, что благодаря показателям октября разрыв с 2019 г. сократился до 12%. «Составленный Комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный прогноз продаж в объеме 1 522 000 легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью», — добавил Штэрцель. В то же время ранее в Минпромторге оценили сокращение российского рынка в 13,6% по результатам девяти месяцев 2020 г.