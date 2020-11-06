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Российский авторынок в октябре показал рекордный рост с начала года

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В октябре продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это самый высокий месячный показатель роста в 2020 г.

«Октябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 7%, или на 10 030 штук по сравнению с октябрем 2019 г., продажи составили 154 164 автомобиля. Пока самый высокий показатель в 2020 г», — цитирует пресс-служба председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля. По его словам, такого роста удалось достичь за счет российских или локализованных в России крупных производителей.

Лидером продаж стал бренд Lada — 37 019 единиц (+22% к октябрю 2019 г.). Второе место заняла Kia — 21 217 проданных автомобилей (+5%). Тройку замкнул Hyundai— 15 431 автомобиль (+3%).

В АЕБ отметили, что благодаря показателям октября разрыв с 2019 г. сократился до 12%. «Составленный Комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный прогноз продаж в объеме 1 522 000 легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью», — добавил Штэрцель. В то же время ранее в Минпромторге оценили сокращение российского рынка в 13,6% по результатам девяти месяцев 2020 г.

До этого рекордным для 2020 г. считался рост продаж в июле: он составил 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. С апреля по июнь продажи исключительно падали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных