Производство автомобилей в России упало на четверть

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре продажи грузовиков в России составили 7000 единиц, что на 15% больше аналогичного периода 2019 г. В агентстве подчеркнули, что это первая положительная динамика на рынке с марта. Например, в сегменте легких грузовиков почти все марки, кроме лидера сегмента «Газель Next», показали рост: продажи Ford Transit выросли на 60%, «буханки» УАЗ-3909 – на 20%, фургона «Соболь» и «Газели Бизнес» – на 50 и 30% соответственно. Scania в сентябре в России продала почти вдвое больше грузовиков, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, японская Isuzu даже фиксирует рост продаж в целом за девять месяцев 2020 г.