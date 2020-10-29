Производство автомобилей в России упало на четверть
Производство автомобилей в России с января по сентябрь упало на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., заявил глава департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак, передает ТАСС.
«Производственный сектор (автомобильного рынка. — прим. ред.) ...демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это минус 25% за девять месяцев», — сказал Пак. По его словам, это связано с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавируса. Кроме того, в России упали и продажи новых автомобилей.
«Российский рынок по результатам девяти месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тыс. автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года», — добавил Пак. В то же время он отметил, что в ведомстве ожидают роста в октябре как производства, так продаж новых автомобилей благодаря запущенным мерам поддержки российского авторынка.
«В сентябре рынок демонстрирует уверенный рост на 3,4%, производства на 5,5% — это сентябрь к сентябрю. По октябрю тоже будет плюс, плюс несколько процентов», — заключил Пак.
Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре продажи грузовиков в России составили 7000 единиц, что на 15% больше аналогичного периода 2019 г. В агентстве подчеркнули, что это первая положительная динамика на рынке с марта. Например, в сегменте легких грузовиков почти все марки, кроме лидера сегмента «Газель Next», показали рост: продажи Ford Transit выросли на 60%, «буханки» УАЗ-3909 – на 20%, фургона «Соболь» и «Газели Бизнес» – на 50 и 30% соответственно. Scania в сентябре в России продала почти вдвое больше грузовиков, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, японская Isuzu даже фиксирует рост продаж в целом за девять месяцев 2020 г.