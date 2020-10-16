Продажи грузовиков в сентябре выросли на 15%

Транспортные компании не заметили карантина

«По оценке наших аналитиков, на рынке грузоперевозок сформировался отложенный с апреля – мая спрос и перераспределение рынка в пользу перевозчиков, которые сохранили стабильность графика отправки грузов», – сообщил «Ведомостям» заместитель директора одного из крупнейших перевозчиков сборных грузов – ПЭК – Вадим Филатов. Уже с мая ситуация стабилизировалась и перевозки компании сейчас превышают показатели за аналогичный период 2019 г. на 5–15% в зависимости от месяца, уточнил он. Одним из факторов роста стал повышенный спрос на экспресс-доставку для e-commerce – объем этого сегмента в пандемию увеличился почти в 3 раза. Изменилась и структура грузоперевозок: из-за запрета на международное пассажирское авиасообщение (около 50% воздушного груза перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов) часть объемов как раз перешла на автотранспорт или железную дорогу. Сейчас китайскую границу до сих пор могут пересекать только 20 российских автомобилей в сутки, добавляет Филатов.

Резкого снижения спроса на логистику доставщики сборных грузов не заметили, подтверждает источник в другом крупном грузоперевозчике. «В период январь – сентябрь 2020 г. наблюдаем рост перевозок по сравнению с прошлым годом. Во многом этот спрос поддержала электронная коммерция и увеличение объемов доставки по городу. По итогам года ожидаем прирост тоннажа», – сообщил собеседник. По его словам, доля авиаперевозок выросла за счет того, что пассажирские авиакомпании в пандемию переориентировались на грузоперевозки и в результате спроса на экспресс-доставку, в том числе медицинских товаров. «Реновация парка автомобилей идет в этом году по плану», – добавляет он.

Во внутрироссийской доставке возникали сложности из-за введения в некоторых регионах разноуровневого пропускного режима. Например, власти Краснодарского края вводили три типа пропусков для транспорта: красные – для передвижения по субъекту Федерации, синие – для транзитного транспорта и желто-черные – для поездок по Краснодару.