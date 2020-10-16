Продажи грузовиков в сентябре выросли на 15%Но в целом по 2020 году аналитики предсказывают снижение продаж
Объем продаж новых тяжелых грузовых автомобилей на российском рынке в сентябре 2020 г., по данным аналитического агентства «Автостат», составил 7000 единиц, что на 15% больше, чем в сентябре 2019 г. Это первая положительная динамика на рынке с марта, уточняют специалисты агентства. Некоторые производители даже могут говорить о буме продаж – например, Scania в сентябре в России продала почти вдвое больше грузовиков, чем в аналогичный период прошлого года.
В сегменте легких коммерческих моделей в сентябре также наметилось восстановление – продажи выросли на 12% до 10 100 единиц. Почти все марки, кроме лидера сегмента «Газель Next», показали рост: продажи Ford Transit выросли на 60%, «буханки» УАЗ-3909 – на 20%, фургона «Соболь» и «Газели Бизнес» – на 50 и 30% соответственно.
При этом снизились продажи УАЗ «Профи». Как утверждают производители, на текущую динамику кроме объективных факторов – противоэпидемических ограничений, снижения спроса в период самоизоляции, ограничений по выходу персонала – повлияла переналадка производств в преддверии выхода новых моделей. «УАЗ рассчитывает нарастить объемы продаж LCV, в том числе благодаря льготному кредитованию опережающих поставок автомобилей для нужд государственных ведомств и программам господдержки, связанным с корпоративным сектором и субъектами МСП», – сообщил представитель автозавода.
Транспортные компании не заметили карантина
«По оценке наших аналитиков, на рынке грузоперевозок сформировался отложенный с апреля – мая спрос и перераспределение рынка в пользу перевозчиков, которые сохранили стабильность графика отправки грузов», – сообщил «Ведомостям» заместитель директора одного из крупнейших перевозчиков сборных грузов – ПЭК – Вадим Филатов. Уже с мая ситуация стабилизировалась и перевозки компании сейчас превышают показатели за аналогичный период 2019 г. на 5–15% в зависимости от месяца, уточнил он. Одним из факторов роста стал повышенный спрос на экспресс-доставку для e-commerce – объем этого сегмента в пандемию увеличился почти в 3 раза. Изменилась и структура грузоперевозок: из-за запрета на международное пассажирское авиасообщение (около 50% воздушного груза перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов) часть объемов как раз перешла на автотранспорт или железную дорогу. Сейчас китайскую границу до сих пор могут пересекать только 20 российских автомобилей в сутки, добавляет Филатов.
Резкого снижения спроса на логистику доставщики сборных грузов не заметили, подтверждает источник в другом крупном грузоперевозчике. «В период январь – сентябрь 2020 г. наблюдаем рост перевозок по сравнению с прошлым годом. Во многом этот спрос поддержала электронная коммерция и увеличение объемов доставки по городу. По итогам года ожидаем прирост тоннажа», – сообщил собеседник. По его словам, доля авиаперевозок выросла за счет того, что пассажирские авиакомпании в пандемию переориентировались на грузоперевозки и в результате спроса на экспресс-доставку, в том числе медицинских товаров. «Реновация парка автомобилей идет в этом году по плану», – добавляет он.
Во внутрироссийской доставке возникали сложности из-за введения в некоторых регионах разноуровневого пропускного режима. Например, власти Краснодарского края вводили три типа пропусков для транспорта: красные – для передвижения по субъекту Федерации, синие – для транзитного транспорта и желто-черные – для поездок по Краснодару.
«Рынок восстанавливается быстрее, чем ожидалось», – говорит представитель «Вольво восток». Компания отмечает повышенный интерес к обновлению парков, несмотря на сложности кризисного периода. А японская Isuzu даже фиксирует рост продаж в целом за девять месяцев 2020 г. «Мы приняли решение в марте и апреле не пересматривать цены на популярные модели легких и среднетоннажных шасси Isuzu, несмотря на волатильность российской валюты. Кроме того, мы заранее сформировали запас шасси у себя и наших дилеров, что позволило удовлетворить возросший после периода карантина спрос», – сообщил гендиректор «Исузу рус» Фабрис Горлье.
Рост продаж в сентябре мог спровоцировать тот факт, что дилеры еще не успели повысить цены на грузовики иностранных брендов после очередного скачка евро, что сформировало привлекательную цену автомобилей, считает эксперт НАПТА Тарас Коваль. «Отчасти сыграл на руку также отложенный спрос и кредитование», – добавляет он.
Однако в целом за девять месяцев продажи тяжелых грузовиков снижаются на 7–10%. «Снижение продаж грузовиков можно считать некритичным – с учетом тех обстоятельств, в которых рынок оказался в нынешнем году», – считают аналитики «Автостата».
По итогам трех кварталов года в России было реализовано 51 047 среднетоннажных и тяжелых грузовиков, самыми продаваемыми марками среди которых остаются «Камазы» – полноприводник 43118, самосвалы и магистральный тягач 5490. На долю моделей Камского автомобильного завода приходится 40% продаж машин этого сегмента. Пандемия не помешала «Камазу» вывести на рынок в этом году премиальную модель тягача новой линейки K5, компания также презентовала новое поколение электробусов, электрошасси для спецтехники и тягачи на СПГ. Среди иномарок в сегменте пока лидирует Volvo c проданными 3090 тягачами, следом идет Scania – 2985 грузовиков.
Сегмент LCV потерял 9% по итогам девяти месяцев, сжавшись до 71 100 экземпляров. Сильнее всего пострадали микроавтобусы, сообщил представитель группы ГАЗ. «Весной и в первые месяцы лета компании-пассажироперевозчики остановили закупку техники из-за резкого снижения объемов перевозок, но и сейчас не выходят на прошлогодние объемы из-за сложного финансового положения. На поддержку спроса в коммерческом транспорте работала госпрограмма льготного лизинга, но в октябре она закончилась. Ее продление на ноябрь – декабрь крайне необходимо, чтобы снизить динамику падения в конце года», – сообщает представитель ГАЗа.
Рынок автобусов в сентябре просел на 18%, всего за три квартала в России было продано 8882 новых автобуса (-9% к аналогичному периоду прошлого года). Хотя в июне, когда все сегменты рынка падали, автобусы, наоборот, оказались в плюсе, причем весьма значительно (+56%). Российский автобусный сегмент напрямую зависит не от карантинных ограничений, а от выделенных на обновление парка бюджетных средств и от сроков их распределения, отмечает Коваль.
«Пока сложно говорить, как будет развиваться рынок в оставшиеся месяцы, но уже можно сказать, что его падение сохранится и для грузовиков, и для автобусов, причем, скорее всего, оно будет двузначным – в диапазоне от -10 до -20%», – прогнозируют аналитики «Автостата».