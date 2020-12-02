МВД предложило допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет
Министерство внутренних дел предложило допускать к экзамену на водительские права с 16 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на проект административного регламента по проведению экзамена, разработанный министерством.
В документе говорится, что кандидаты в водители от 16 до 18 лет для допуска к экзамену должны предоставить письменное согласие одного из своих законных представителей на сдачу экзамена и выдачу им водительского удостоверения. В действующем регламенте такого уточнения нет, отметил ТАСС. Новый регламент сдачи экзамена может вступить в силу 1 апреля 2021 г.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить управлять автомобилем с 16 лет. С 1 января 2020 г. вступил в силу закон, согласно которому учиться водить легковой автомобиль и грузовик можно с 16 лет. Также газета «Коммерсантъ» ранее сообщала, что МВД предложил разрешить водить автомобиль с 17 лет. По мнению МВД, за год навыки вождения теряются, поэтому нужно разрешить 17-летним управлять автомобилем с «водителем-наставником» с правами категории В.