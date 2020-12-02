МВД предложило допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить управлять автомобилем с 16 лет. С 1 января 2020 г. вступил в силу закон, согласно которому учиться водить легковой автомобиль и грузовик можно с 16 лет. Также газета «Коммерсантъ» ранее сообщала, что МВД предложил разрешить водить автомобиль с 17 лет. По мнению МВД, за год навыки вождения теряются, поэтому нужно разрешить 17-летним управлять автомобилем с «водителем-наставником» с правами категории В.