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МВД предложило допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет

Ведомости

Министерство внутренних дел предложило допускать к экзамену на водительские права с 16 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на проект административного регламента по проведению экзамена, разработанный министерством. 

В документе говорится, что кандидаты в водители от 16 до 18 лет для допуска к экзамену должны предоставить письменное согласие одного из своих законных представителей на сдачу экзамена и выдачу им водительского удостоверения. В действующем регламенте такого уточнения нет, отметил ТАСС. Новый регламент сдачи экзамена может вступить в силу 1 апреля 2021 г. 

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить управлять автомобилем с 16 лет. С 1 января 2020 г. вступил в силу закон, согласно которому учиться водить легковой автомобиль и грузовик можно с 16 лет. Также газета «Коммерсантъ» ранее сообщала, что МВД предложил разрешить водить автомобиль с 17 лет. По мнению МВД, за год навыки вождения теряются, поэтому нужно разрешить 17-летним управлять автомобилем с «водителем-наставником» с правами категории В.

Ранее по теме: Россияне не поддержали идею снизить возраст выдачи водительских прав

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных