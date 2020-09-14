Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Авто

В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет

Ведомости

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам управлять автомобилем с 16 лет, передает RT со ссылкой на копию письма Власова на имя начальника ГУОБДД МВД Михаила Черникова. Также депутат предложил разрешить учиться в автошколе на категорию «В» с 15 лет и шести месяцев.

Свою инициативу Власов аргументировал тем, что в 16-17 лет молодые люди уже могут официально работать, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. По мнению депутата, желание купить машину у молодых людей перерастет в желание устроиться на работу и стать финансово независимыми.

С 1 января 2020 г. вступил в силу закон, согласно которому учиться водить легковой автомобиль и грузовик можно с 16 лет, автобус — с 20 лет. Однако права на управление автомобилем можно будет получить только в 18 лет. С апреля 2021 г. в России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Согласно новым правилам, экзамен будет проводиться только в условиях реальной дорожной обстановки, без «площадки»

Ранее по теме: В России с апреля введут новые правила сдачи экзамена на водительские права

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных