В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет
Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам управлять автомобилем с 16 лет, передает RT со ссылкой на копию письма Власова на имя начальника ГУОБДД МВД Михаила Черникова. Также депутат предложил разрешить учиться в автошколе на категорию «В» с 15 лет и шести месяцев.
Свою инициативу Власов аргументировал тем, что в 16-17 лет молодые люди уже могут официально работать, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. По мнению депутата, желание купить машину у молодых людей перерастет в желание устроиться на работу и стать финансово независимыми.
С 1 января 2020 г. вступил в силу закон, согласно которому учиться водить легковой автомобиль и грузовик можно с 16 лет, автобус — с 20 лет. Однако права на управление автомобилем можно будет получить только в 18 лет. С апреля 2021 г. в России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Согласно новым правилам, экзамен будет проводиться только в условиях реальной дорожной обстановки, без «площадки»