В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет

С 1 января 2020 г. вступил в силу закон, согласно которому учиться водить легковой автомобиль и грузовик можно с 16 лет, автобус — с 20 лет. Однако права на управление автомобилем можно будет получить только в 18 лет. С апреля 2021 г. в России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Согласно новым правилам, экзамен будет проводиться только в условиях реальной дорожной обстановки, без «площадки»