В России с апреля введут новые правила сдачи экзамена на водительские права

«С учетом изменений правил проведения экзаменов, предусматривающих проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств только в условиях реальной дорожной обстановки», — говорится в пояснительной записке к документу. Предполагается, что проверка навыков только в условиях реальной дорожной обстановки повлечет изменения в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами. В том числе, по мнению авторов документа, будет исключено «натаскивание» на определенные виды упражнений. При этом предполагается, что сокращение количества проводимых практических экзаменов повлечет уменьшение количества обращений граждан в экзаменационные подразделения и сокращение временных интервалов.