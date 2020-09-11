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В России с апреля введут новые правила сдачи экзамена на водительские права

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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права, они вступят в силу 1 апреля 2021 года. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно новым правилам, экзамен будет проводиться только в условиях реальной дорожной обстановки.

«С учетом изменений правил проведения экзаменов, предусматривающих проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств только в условиях реальной дорожной обстановки», — говорится в пояснительной записке к документу. Предполагается, что проверка навыков только в условиях реальной дорожной обстановки повлечет изменения в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами. В том числе, по мнению авторов документа, будет исключено «натаскивание» на определенные виды упражнений. При этом предполагается, что сокращение количества проводимых практических экзаменов повлечет уменьшение количества обращений граждан в экзаменационные подразделения и сокращение временных интервалов.

Новые правила, в частности, вводят административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения. Отмечается, что аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов. «Само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме», — говорится в записке.

Кроме того, проект регламента дополнительно вводит процедуру по оформлению и выдаче выписки из информационной системы Госавтоинспекции о наличии водительского удостоверения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных