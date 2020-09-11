В России с апреля введут новые правила сдачи экзамена на водительские права
МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права, они вступят в силу 1 апреля 2021 года. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно новым правилам, экзамен будет проводиться только в условиях реальной дорожной обстановки.
«С учетом изменений правил проведения экзаменов, предусматривающих проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств только в условиях реальной дорожной обстановки», — говорится в пояснительной записке к документу. Предполагается, что проверка навыков только в условиях реальной дорожной обстановки повлечет изменения в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами. В том числе, по мнению авторов документа, будет исключено «натаскивание» на определенные виды упражнений. При этом предполагается, что сокращение количества проводимых практических экзаменов повлечет уменьшение количества обращений граждан в экзаменационные подразделения и сокращение временных интервалов.
Новые правила, в частности, вводят административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения. Отмечается, что аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов. «Само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме», — говорится в записке.
Кроме того, проект регламента дополнительно вводит процедуру по оформлению и выдаче выписки из информационной системы Госавтоинспекции о наличии водительского удостоверения.