Россияне не поддержали идею снизить возраст выдачи водительских прав
Большинство россиян (74%) высказались против инициативы депутата Госдумы Василия Власова о снижении возраста получения водительских прав и управления автомобилем с 18 до 16 лет, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех округов страны.
«Большинство россиян (74%) против снижения возраста получения водительского удостоверения. 13% респондентов – за. Еще 13% затруднились с ответом», – выяснили эксперты. Против идеи депутата выступили 80% тех, кто сами водят автомобили. Среди пешеходов снижение возраста получения прав не поддержали 68% опрошенных.
При этом за инициативу Власова высказался каждый четвертый россиянин в возрасте до 24 лет, показал опрос. По мере увеличения возраста доля положительных реакций снижалась. Среди людей старше 45 лет предложение одобрили 7% респондентов.
Свою инициативу Власов аргументировал тем, что люди в 16–17 лет уже могут иметь официальное трудоустройство и жить отдельно от семьи. Кроме того, желание приобрести автомобиль мотивирует молодежь устроиться на работу и стать финансово независимыми, считает Власов.