Россияне не поддержали идею снизить возраст выдачи водительских прав

Свою инициативу Власов аргументировал тем, что люди в 16–17 лет уже могут иметь официальное трудоустройство и жить отдельно от семьи. Кроме того, желание приобрести автомобиль мотивирует молодежь устроиться на работу и стать финансово независимыми, считает Власов.