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Россияне не поддержали идею снизить возраст выдачи водительских прав

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Большинство россиян (74%) высказались против инициативы депутата Госдумы Василия Власова о снижении возраста получения водительских прав и управления автомобилем с 18 до 16 лет, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех округов страны.

«Большинство россиян (74%) против снижения возраста получения водительского удостоверения. 13% респондентов – за. Еще 13% затруднились с ответом», – выяснили эксперты. Против идеи депутата выступили 80% тех, кто сами водят автомобили. Среди пешеходов снижение возраста получения прав не поддержали 68% опрошенных.

При этом за инициативу Власова высказался каждый четвертый россиянин в возрасте до 24 лет, показал опрос. По мере увеличения возраста доля положительных реакций снижалась. Среди людей старше 45 лет предложение одобрили 7% респондентов.

Свою инициативу Власов аргументировал тем, что люди в 16–17 лет уже могут иметь официальное трудоустройство и жить отдельно от семьи. Кроме того, желание приобрести автомобиль мотивирует молодежь устроиться на работу и стать финансово независимыми, считает Власов.

Ранее по теме: В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных