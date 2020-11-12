МВД предложило разрешить водить автомобиль с 17 лет
Министерство внутренних дел направило в правительство законопроект, в котором предлагается разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет, до 18 лет ездить в сопровождении «водителя-наставника», сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект МВД, направленный в правительство.
Сейчас можно получить водительское удостоверение в 17 лет, однако сесть за руль можно только с 18 лет. По мнению МВД, за год навыки вождения теряются, поэтому нужно разрешить 17-летним управлять автомобилем с «водителем-наставником» с правами категории В. В поправках объясняется, что присутствие наставника необходимо «в целях оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством и осуществления контроля за соблюдением ПДД».
Также в законопроекте предлагается допускать к вождению автобусов и грузовых машин категория D водителей со стажем не менее года. Иностранным гражданам с национальными водительскими удостоверениями категории C или D нужно будет обменять их на российские. Для этого им нужно будет сдать экзамен в автошколе.
МВД предложило не выдавать удостоверение в течение года с момента уплаты штрафа или ареста водителям, которые ехали без прав, у которых закончились права или которые сели за руль пьяными. Согласно законодательству, такие водители могут сдать экзамен и получить новые права в ГИБДД.
В министерстве предложили также ужесточить требования к водителям-иностранцам и гражданам России, которые приехали из-за рубежа, и внести изменения в отнесение транспортных средств к категориям транспорта.