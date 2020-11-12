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МВД предложило разрешить водить автомобиль с 17 лет

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Министерство внутренних дел направило в правительство законопроект, в котором предлагается разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет, до 18 лет ездить в сопровождении «водителя-наставника», сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект МВД, направленный в правительство.

Сейчас можно получить водительское удостоверение в 17 лет, однако сесть за руль можно только с 18 лет. По мнению МВД, за год навыки вождения теряются, поэтому нужно разрешить 17-летним управлять автомобилем с «водителем-наставником» с правами категории В. В поправках объясняется, что присутствие наставника необходимо «в целях оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством и осуществления контроля за соблюдением ПДД».

Также в законопроекте предлагается допускать к вождению автобусов и грузовых машин категория D водителей со стажем не менее года. Иностранным гражданам с национальными водительскими удостоверениями категории C или D нужно будет обменять их на российские. Для этого им нужно будет сдать экзамен в автошколе.

МВД предложило не выдавать удостоверение в течение года с момента уплаты штрафа или ареста водителям, которые ехали без прав, у которых закончились права или которые сели за руль пьяными. Согласно законодательству, такие водители могут сдать экзамен и получить новые права в ГИБДД.

В министерстве предложили также ужесточить требования к водителям-иностранцам и гражданам России, которые приехали из-за рубежа, и внести изменения в отнесение транспортных средств к категориям транспорта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных