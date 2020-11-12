МВД предложило разрешить водить автомобиль с 17 лет

Сейчас можно получить водительское удостоверение в 17 лет, однако сесть за руль можно только с 18 лет. По мнению МВД, за год навыки вождения теряются, поэтому нужно разрешить 17-летним управлять автомобилем с «водителем-наставником» с правами категории В. В поправках объясняется, что присутствие наставника необходимо «в целях оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством и осуществления контроля за соблюдением ПДД».