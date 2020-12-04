Аналитики оценили рост продаж легковых автомобилей в России в ноябре

Самый сильный рост продаж в ноябре показали машины, выпущенные на «Автовазе» — 22%. В ноябре в России приобрели 38 064 автомобиля, произведенных в Тольятти, а с начала года — 302 744. В топ-3 вошли также KIA (21 012 за месяц, 181 706 за год) и Hyundai (17 446 за месяц, 146 890 за год), у которых в ноябре этого года купили на 7% больше машин, чем в том же месяце 2019 г.