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Аналитики оценили рост продаж легковых автомобилей в России в ноябре

Ведомости

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей выросли в ноябре этого года на 5,9% по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г., следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Общий объем таких машин, приобретенных в России, составил 157 580 штук.

«Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. В ноябре продажи новых автомобилей возросли на 5,9% — немного меньше, чем в октябре», — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Таким образом, продажи легковых авто растут в России третий месяц подряд. В октябре аналитики зафиксировали увеличение на 7% год к году, в сентябре — на 3,4%.

При этом в августе показатель был отрицательным, объем продаж сократился на 0,5% по сравнению с августом 2019 г. Самое сильное падение — на 72,4% год к году — было зафиксировано в апреле, во время действия в России жестких ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

По оценкам АЕБ, объем продаж новых легковых и коммерческих машин за январь-ноябрь этого года снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 346 351 экземпляров. Согласно прогнозу ассоциации, по итогам 2020 г. падение составит 13,5%.

Самый сильный рост продаж в ноябре показали машины, выпущенные на «Автовазе» — 22%. В ноябре в России приобрели 38 064 автомобиля, произведенных в Тольятти, а с начала года — 302 744. В топ-3 вошли также KIA (21 012 за месяц, 181 706 за год) и Hyundai (17 446 за месяц, 146 890 за год), у которых в ноябре этого года купили на 7% больше машин, чем в том же месяце 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных