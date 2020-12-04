Аналитики оценили рост продаж легковых автомобилей в России в ноябре
Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей выросли в ноябре этого года на 5,9% по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г., следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Общий объем таких машин, приобретенных в России, составил 157 580 штук.
«Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. В ноябре продажи новых автомобилей возросли на 5,9% — немного меньше, чем в октябре», — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Таким образом, продажи легковых авто растут в России третий месяц подряд. В октябре аналитики зафиксировали увеличение на 7% год к году, в сентябре — на 3,4%.
При этом в августе показатель был отрицательным, объем продаж сократился на 0,5% по сравнению с августом 2019 г. Самое сильное падение — на 72,4% год к году — было зафиксировано в апреле, во время действия в России жестких ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
По оценкам АЕБ, объем продаж новых легковых и коммерческих машин за январь-ноябрь этого года снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 346 351 экземпляров. Согласно прогнозу ассоциации, по итогам 2020 г. падение составит 13,5%.
Самый сильный рост продаж в ноябре показали машины, выпущенные на «Автовазе» — 22%. В ноябре в России приобрели 38 064 автомобиля, произведенных в Тольятти, а с начала года — 302 744. В топ-3 вошли также KIA (21 012 за месяц, 181 706 за год) и Hyundai (17 446 за месяц, 146 890 за год), у которых в ноябре этого года купили на 7% больше машин, чем в том же месяце 2019 г.