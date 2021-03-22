Lamborghini отзывает 15 автомобилей в России
Официальный представитель Lamborghini в России — «Фольксваген Груп Рус» — отзывает 15 автомобилей Lamborghini Aventador SVJ Coupe, сообщил Росстандарт.
«Отзыву подлежат 15 автомобилей Lamborghini Aventador SVJ Coupe, реализованных в период с 2019 по 2021 годы», — говорится в сообщении. Причиной отзыва ведомство называет разбалтывание затяжки винтов петли капота, что может привести к его размыканию.
«Это может повысить вероятность того, что в комбинации с такими факторами, как высокая скорость при сильном вертикальном и продольном ускорении, сила ветра будет достаточна для случайного подхватывания воздушным потоком капота и его открытия, и даже полного отрыва от автомобиля, что может создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск ДТП с участием следующих за автомобилем транспортных средств», — объяснили в Росстандарте.
На автомобилях будут бесплатно заменены болты крепления петель капота, отмечается в сообщении.