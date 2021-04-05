В России предложили ввести новые дорожные знаки
В России начали тестировать новый способ фиксации скорости при помощи камер. Разработчики комплексов предложили использовать динамические дорожные знаки, а нарушения контролировать автоматически, сообщил autonews.ru со ссылкой на компанию «Технология распознавания», которая разрабатывает дорожные камеры и ПО.
В компании рассказали, что сейчас власти могут напомнить водителям, что в плохую погоду лучше сбросить скорость с помощью дорожных знаков и табличек с изображением грозовых туч. Например, на магистрали с разрешенной скоростью 90 км/ч может стоять знак, рекомендующий в непогоду снизить скорость до 70 км/ч. При этом выполнение рекомендации не обязательно.
Компания предложила устанавливать на дорогах электронные дорожные знаки, на которых можно корректировать максимальную разрешенную скорость на дороге. Требования таких знаков будут обязательными, за их невыполнение водитель получит штраф. Фиксировать нарушения предлагается с помощью дорожных камер.
Ранее в России появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Он заменит существующий знак и будет, в отличие от него, действовать самостоятельно, без дополнительных знаков.