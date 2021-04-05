В России предложили ввести новые дорожные знаки

В компании рассказали, что сейчас власти могут напомнить водителям, что в плохую погоду лучше сбросить скорость с помощью дорожных знаков и табличек с изображением грозовых туч. Например, на магистрали с разрешенной скоростью 90 км/ч может стоять знак, рекомендующий в непогоду снизить скорость до 70 км/ч. При этом выполнение рекомендации не обязательно.