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В России появился новый дорожный знак для обозначения камер

Ведомости

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появился в России, такое постановление правительства вступило в силу 1 марта, сообщили «РИА Новости». 

Дорожный знак заменит существующий. Он будет действовать самостоятельно, тогда как предыдущий мог применяться только с другими знаками или со светофорами. Действующий знак, обозначающий камеры фотовидеофиксации, утратит свою силу 1 сентября. 

Знак «Фотовидеофиксация» обозначает места, где могут быть установлены стационарные или передвижные камеры дорожного движения с функцией фото- и видеосъемки нарушений ПДД. Ранее МВД сообщило, что за 11 месяцев 2020 г. дорожные камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений автомобилистами ПДД.

Ранее по теме: В 2020 году в России камеры выписали более 137 млн штрафов за нарушения ПДД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных