В России появился новый дорожный знак для обозначения камер
Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появился в России, такое постановление правительства вступило в силу 1 марта, сообщили «РИА Новости».
Дорожный знак заменит существующий. Он будет действовать самостоятельно, тогда как предыдущий мог применяться только с другими знаками или со светофорами. Действующий знак, обозначающий камеры фотовидеофиксации, утратит свою силу 1 сентября.
Знак «Фотовидеофиксация» обозначает места, где могут быть установлены стационарные или передвижные камеры дорожного движения с функцией фото- и видеосъемки нарушений ПДД. Ранее МВД сообщило, что за 11 месяцев 2020 г. дорожные камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений автомобилистами ПДД.