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РБК узнал подробности запуска проекта «народного каршеринга» в Москве

Ведомости

Проект «народного каршеринга», в рамках которого люди могут сдавать свои машины в аренду другим физическим лицам, будет запущен в Москве в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке автомобильных арендных сервисов.

По словам одного из собеседников издания, подобная услуга не будет включать в себя бесплатную парковку, которая предоставляется пользователям традиционных каршеринговых сервисов. Более того, обслуживать авто — поддерживать его в чистоте и заправлять — тоже надо будет за свой счет.

«Сервис московских властей будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже», — пояснил источник РБК.

Запуск проекта «народного каршеринга» мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал еще в 2018 г. В сентябре прошлого года руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов в своей колонке на сайте ведомства подтвердил проведение работ по запуску подобного сервиса. Тогда он рассказал, что приложение будет собственностью московского правительства, а профили пользователей будут регулярно проверяться на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. При этом собственники машин смогут сами определять, кому дать свое транспортное средства в аренду и его вернуть.

Ранее по теме: Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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