РБК узнал подробности запуска проекта «народного каршеринга» в Москве

Запуск проекта «народного каршеринга» мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал еще в 2018 г. В сентябре прошлого года руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов в своей колонке на сайте ведомства подтвердил проведение работ по запуску подобного сервиса. Тогда он рассказал, что приложение будет собственностью московского правительства, а профили пользователей будут регулярно проверяться на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. При этом собственники машин смогут сами определять, кому дать свое транспортное средства в аренду и его вернуть.