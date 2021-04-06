РБК узнал подробности запуска проекта «народного каршеринга» в Москве
По словам одного из собеседников издания, подобная услуга не будет включать в себя бесплатную парковку, которая предоставляется пользователям традиционных каршеринговых сервисов. Более того, обслуживать авто — поддерживать его в чистоте и заправлять — тоже надо будет за свой счет.
«Сервис московских властей будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже», — пояснил источник РБК.
Запуск проекта «народного каршеринга» мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал еще в 2018 г. В сентябре прошлого года руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов в своей колонке на сайте ведомства подтвердил проведение работ по запуску подобного сервиса. Тогда он рассказал, что приложение будет собственностью московского правительства, а профили пользователей будут регулярно проверяться на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. При этом собственники машин смогут сами определять, кому дать свое транспортное средства в аренду и его вернуть.