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Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг

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Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, заявил руководитель департамента Максим Ликсутов в своей колонке на сайте дептранса. 

«Мы прорабатываем запуск "Народного каршеринга". Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь», ‒ сказал Ликсутов. 

Он отметил, что приложение будет собственностью правительства Москвы, профили пользователей будут регулярно проверяться на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. 

Кроме того, собственники автомобилей смогут сами определять, кому дать в аренду свою машину и где ее вернуть. «Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу ‒ помочь разгрузить дороги», ‒ подчеркнул Ликсутов.

Ранее «Ренессанс страхование» представило результаты исследования, согласно которым наиболее «аварийным» среди каршеринговых автомобилей является Hyundai Solaris: на данную модель приходится 77% случаев ДТП, произошедших по вине водителей арендованных на короткое время машин. Дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей каршеринга в 50% случаев происходят по вине авто экономкласса, отметили аналитики.

Ранее по теме: Такси и каршеринг оснастят приборами для очистки воздуха

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных