Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг
Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, заявил руководитель департамента Максим Ликсутов в своей колонке на сайте дептранса.
«Мы прорабатываем запуск "Народного каршеринга". Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь», ‒ сказал Ликсутов.
Он отметил, что приложение будет собственностью правительства Москвы, профили пользователей будут регулярно проверяться на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.
Кроме того, собственники автомобилей смогут сами определять, кому дать в аренду свою машину и где ее вернуть. «Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу ‒ помочь разгрузить дороги», ‒ подчеркнул Ликсутов.
Ранее «Ренессанс страхование» представило результаты исследования, согласно которым наиболее «аварийным» среди каршеринговых автомобилей является Hyundai Solaris: на данную модель приходится 77% случаев ДТП, произошедших по вине водителей арендованных на короткое время машин. Дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей каршеринга в 50% случаев происходят по вине авто экономкласса, отметили аналитики.