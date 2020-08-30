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Такси и каршеринг оснастят приборами для очистки воздуха

Пассажирам таких машин могут предложить специальные тарифы
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова Павел Клевошин
Прибор весом в 100 г (в розницу он будет стоить 3700 руб.) питается через USB-порт и может устанавливаться в том числе в салонах автомобилей /Виктор Молодцов / «Ростех»

Входящая в «Ростех» компания «Росэлектроника» начинает выпуск компактных рециркуляторов воздуха для уничтожения вирусов с помощью ультрафиолетового излучения, следует из сообщения госкорпорации. Прибор весом в 100 г (в розницу он будет стоить 3700 руб.) питается через USB-порт и может устанавливаться в том числе в салонах автомобилей. По словам представителя «Ростеха», прибор может очистить 14 куб. м воздуха в час.

Первая партия устройств уже в сентябре появится в салонах такси и машин каршеринга, а также в розничной продаже, рассказал «Ведомостям» представитель «Росэлектроники». Договоренности о закупках с таксомоторными компаниями и операторами проката автомобилей уже есть, уверяет он. Конкретных заказчиков он не назвал. У оснащенных рециркуляторами такси в мобильном приложении появится дополнительный тариф с данной опцией очистки воздуха, также отметил представитель «Ростеха».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных