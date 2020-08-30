Такси и каршеринг оснастят приборами для очистки воздуха

Входящая в «Ростех» компания «Росэлектроника» начинает выпуск компактных рециркуляторов воздуха для уничтожения вирусов с помощью ультрафиолетового излучения, следует из сообщения госкорпорации. Прибор весом в 100 г (в розницу он будет стоить 3700 руб.) питается через USB-порт и может устанавливаться в том числе в салонах автомобилей. По словам представителя «Ростеха», прибор может очистить 14 куб. м воздуха в час.