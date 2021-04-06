Продажи новых легковых машин и LCV в первом квартале снизились почти на 3%

«В марте 2021 г. продано 148 676 автомобилей, что на 5,7% меньше, чем в марте 2020 г. Стоит, однако, отметить, что март был лучшим месяцем 2020 г., до того, как в апреле за ним последовал локдаун. В первом квартале этого года продано 387 322 автомобиля, что на 2,8 % меньше аналогичного периода прошлого года», — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.