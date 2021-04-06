Продажи новых легковых машин и LCV в первом квартале снизились почти на 3%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин по итогам первого квартала 2021 г. в России снизились на 2,8% до 387,3 тыс. автомобилей, почти половина объема приходится на внедорожники и кроссоверы, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.
В марте продажи снизились на 5,7%, или на 9 062 штуки, по сравнению с мартом 2020 г. Продажи составили 148,7 тыс. автомобилей, подсчитала ассоциация.
«В марте 2021 г. продано 148 676 автомобилей, что на 5,7% меньше, чем в марте 2020 г. Стоит, однако, отметить, что март был лучшим месяцем 2020 г., до того, как в апреле за ним последовал локдаун. В первом квартале этого года продано 387 322 автомобиля, что на 2,8 % меньше аналогичного периода прошлого года», — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
По его словам, очевидно, что ближайшие пара месяцев исправят ситуацию и рынок продемонстрирует рост, «так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса».
Пятерка лидеров продаж по итогам квартала выглядит следующим образом: на первом месте традиционно продукция Волжского автозавода с результатом 83 908 проданных машин (+5%), следом корейская Kia — 51 624 авто (нулевая динамика), далее также корейская марка Hyundai, которая продала 40 122 машины (-3%), за ней французская Renault — 30 364 авто (-5%), и замыкает топ-5 японская Toyota, продажи которой просели на 15% за квартал до 23 251 машины.
По мнению ассоциации, ситуация на рынке не вызывает удивления: покупательский интерес снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. «Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте», — констатирует Штэрцель.