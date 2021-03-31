Автодилеры сообщили о планах повысить цены на автомобили с 1 апреля

По данным дилерских центров «Автоdom», с 1 апреля повысятся цены на автомобили Volvo, рост составит от 50 тыс. до 150 тыс. руб. Это подтвердили и в АГ «Авилон». Там также спрогнозировали 6% повышение цен на минивен Mercedes-Benz V-class. В «Автоdom» добавили, что ожидают увеличения стоимости Land Rover на 3-5%. Кроме того, цены вырастут на автомобили BMW, их повышение составит +3,8%. Окончательных данных по возможной корректировке прайс-листов бренда Audi у дилеров пока нет, отмечает портал.