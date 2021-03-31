Автодилеры сообщили о планах повысить цены на автомобили с 1 апреля
С 1 апреля большинство автомобильных брендов повысят цены на ряд моделей автомобилей в России как в премиальном, так и среднем ценовом сегменте, сообщает Autonews.ru. Автодилеры объяснили планы падением курса рубля в 2020 г., отметив, что реагирование происходит не мгновенно, а в течении 6-12 месяцев.
По данным дилерских центров «Автоdom», с 1 апреля повысятся цены на автомобили Volvo, рост составит от 50 тыс. до 150 тыс. руб. Это подтвердили и в АГ «Авилон». Там также спрогнозировали 6% повышение цен на минивен Mercedes-Benz V-class. В «Автоdom» добавили, что ожидают увеличения стоимости Land Rover на 3-5%. Кроме того, цены вырастут на автомобили BMW, их повышение составит +3,8%. Окончательных данных по возможной корректировке прайс-листов бренда Audi у дилеров пока нет, отмечает портал.
В дилерском центре Major Auto порталу также рассказали о росте цен на автомобили марки Volkswagen: в среднем на 50-60 тыс. руб. А в компании «Рольф» в отделе продаж автомобилей Renault заявили, что рост на 3-4% произойдет на все модели марки.
Ранее партнер и соруководитель глобальной автомобильной практики BCG Артус Смилкстиньш сообщил, что на сегодня Россия остается одним из немногих мировых автомобильных рынков, который по итогам пандемии сохранил позитивный прогноз. В целом BCG ожидает, что среднегодовой рост на отрезке 2019–2025 гг. составит 2%. При этом рынок сконцентрирован в руках нескольких крупных производителей – Renault-Nissan, Volkswagen, Hyundai, Kia, Toyota, Mazda. Вместе они отвечают примерно за 93% автомобильного рынка России.