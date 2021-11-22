В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за многократное нарушение ПДД

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Мосгордуму законопроект о повышении штрафов для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины и покоя в ночное время с 500 до 5000 руб. Вдобавок глава столицы предложил запретить использовать на территории города автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если те нарушают тишину и покой жителей в ночное время. Как отмечала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, меру могут распространить на всю Россию.