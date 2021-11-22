В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за многократное нарушение ПДД
Депутаты Госдумы предложат ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил дорожного движения (ПДД) и создание угрозы жизни и здоровью людей, написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создается угроза жизни не только участников дорожного движения — водителей и пассажиров, но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках», — заявил он.
Помимо уголовного наказания депутаты хотят предложить конфисковывать транспортные средства нарушителей. Соответствующие поправки в законодательство подготовили депутаты Владимир Васильев, Василий Писарев, Евгений Москвичев и Адальби Шхагошев, добавил Володин.
20 ноября во время ДТП на Кутузовском проспекте Москвы погиб автоблогер Саид Губденский, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и лишался прав. На своей странице в социальной сети он публиковал видео, где демонстрировал нарушения правил.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Мосгордуму законопроект о повышении штрафов для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины и покоя в ночное время с 500 до 5000 руб. Вдобавок глава столицы предложил запретить использовать на территории города автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если те нарушают тишину и покой жителей в ночное время. Как отмечала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, меру могут распространить на всю Россию.