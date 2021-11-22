Газета
Авто

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за многократное нарушение ПДД

Ведомости

Депутаты Госдумы предложат ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил дорожного движения (ПДД) и создание угрозы жизни и здоровью людей, написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создается угроза жизни не только участников дорожного движения — водителей и пассажиров, но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках», — заявил он.

Помимо уголовного наказания депутаты хотят предложить конфисковывать транспортные средства нарушителей. Соответствующие поправки в законодательство подготовили депутаты Владимир Васильев, Василий Писарев, Евгений Москвичев и Адальби Шхагошев, добавил Володин.

20 ноября во время ДТП на Кутузовском проспекте Москвы погиб автоблогер Саид Губденский, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и лишался прав. На своей странице в социальной сети он публиковал видео, где демонстрировал нарушения правил. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Мосгордуму законопроект о повышении штрафов для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины и покоя в ночное время с 500 до 5000 руб. Вдобавок глава столицы предложил запретить использовать на территории города автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если те нарушают тишину и покой жителей в ночное время. Как отмечала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, меру могут распространить на всю Россию. 

Ранее по теме: Собянин предложил повысить штраф для нарушающих тишину водителей в 10 раз

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных