Собянин предложил повысить штраф для нарушающих тишину водителей в 10 раз

Кроме того, Собянин предложил запретить использовать на территории Москвы автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если те нарушают тишину и покой жителей в ночное время. Такие транспортные средства, в соответствии с законопроектом, нужно отправлять на спецстоянку и держать там до тех пор, «пока глушитель не будет возвращен в штатный режим».