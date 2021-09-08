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Собянин предложил повысить штраф для нарушающих тишину водителей в 10 раз

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Мосгордуму законопроект о повышении штрафов для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины и покоя в ночное время с 500 до 5000 руб. Об этом глава города сообщил на своем сайте.

«К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные «отмороженные» автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец», — написал мэр.

При этом для водителей легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил (л.с.) штраф будет больше, рассказал Собянин. За каждые дополнительные 10 л.с. нарушители доплатят 250 руб. Таким образом, с владельцев спортивных машин с мощностью двигателя в 400 л.с. взыщут 10 000 руб., отметил глава столицы.

«Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.» — рассказал мэр.

Кроме того, Собянин предложил запретить использовать на территории Москвы автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если те нарушают тишину и покой жителей в ночное время. Такие транспортные средства, в соответствии с законопроектом, нужно отправлять на спецстоянку и держать там до тех пор, «пока глушитель не будет возвращен в штатный режим».

Соответствующие нарушения зафиксируют камеры, оснащенные «шумомерами». Штрафовать водителей будут в автоматическом режиме.

В своем блоге Собянин выразил надежду на поддержку депутатов федерального и городского парламентов. По мнению мэра, данная мера вернет жителям Москвы «право на спокойный отдых по ночам».

О решении внести в Мосгордуму законопроект о повышении штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями в ночное время Собянин объявил 26 августа. Действующие административные наказания за подобные действия он охарактеризовал как «совсем никакие» и заявил, что «отдельные отмороженные автомобилисты достали москвичей».

27 августа первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести во всех российских городах.

Ранее по теме: Собянин предложил ужесточить наказание за нарушение тишины автомобилистами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных