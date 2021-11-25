Опрос показал долю россиян с отечественными автомобилями

Из российских марок наибольшим спросом пользуются Lada и ВАЗ: на них приходятся 19% автомобилей на российских дорогах. Среди иномарок самой популярной является Toyota — она есть у 9% водителей. В топ-5 входят также Kia, Renault и Nissan, на которых ездят по 6% автомобилистов, и Ford с долей в 5%.