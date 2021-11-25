Опрос показал долю россиян с отечественными автомобилями
Больше половины (53%) россиян имеют хотя бы одну машину в семье, при этом автомобилями отечественного производства пользуются только 22% из них, следует из результатов опроса, проведенного компанией «Сберстрахование» среди жителей 37 городов с населением более 500 000 человек.
Больше всего транспортных средств российского производства у жителей Тольятти: на таких ездят 50% граждан. Лидируют также Уфа и Набережные Челны — по 36% соответственно, Ульяновск (35%) и Пенза (34%).
Доля тех, кто отдают предпочтение иностранным маркам, составляет 78%. При этом на зарубежных авто ездят почти все жители Владивостока и Хабаровска — по 98% и 97% соответственно. Показатель заметно выше среднероссийского отмечен также в Иркутске и Москве — по 91% соответственно, и в Санкт-Петербурге — 89%.
Из российских марок наибольшим спросом пользуются Lada и ВАЗ: на них приходятся 19% автомобилей на российских дорогах. Среди иномарок самой популярной является Toyota — она есть у 9% водителей. В топ-5 входят также Kia, Renault и Nissan, на которых ездят по 6% автомобилистов, и Ford с долей в 5%.
Средний возраст автомобиля в России, по оценкам аналитиков, составляет 6,3 года. На самых старых машинах ездят в Новосибирске, где показатель составляет 7,8 года. Наиболее «молодые» транспортные средства в Казани — им по 4,9 года. В Москве и Санкт-Петербурге средний возраст авто составляет 5,5 и 5,4 года соответственно.