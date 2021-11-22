Снижение продаж легковых машин продолжится и в 2022 году

Снижение продаж легковых машин продолжится и в 2022 годуНо сегменты коммерческих автомобилей будут расти, хотя и меньшими темпами
Базовый прогноз на 2022 г. по продажам новых легковых автомобилей в России предполагает их снижение на 3% относительно 2021 г. Об этом говорится в презентации аналитического агентства «Автостат», с которой ознакомились «Ведомости». Оптимистичный прогноз агентства на будущий год предполагает рост легкового рынка на 5%, а пессимистичный – снижение на 11%.
По прогнозу «Автостата», в 2021 г. в России будет продано 1,48 млн новых легковых машин – на 1% больше, чем в прошлом году. За январь – октябрь рост продаж в сегменте составил 9% до 1,27 млн шт., подсчитало агентство на основе данных ГИБДД о регистрациях транспортных средств.
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