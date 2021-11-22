Снижение продаж легковых машин продолжится и в 2022 году

Базовый прогноз на 2022 г. по продажам новых легковых автомобилей в России предполагает их снижение на 3% относительно 2021 г. Об этом говорится в презентации аналитического агентства «Автостат», с которой ознакомились «Ведомости». Оптимистичный прогноз агентства на будущий год предполагает рост легкового рынка на 5%, а пессимистичный – снижение на 11%.