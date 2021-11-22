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Снижение продаж легковых машин продолжится и в 2022 году

Но сегменты коммерческих автомобилей будут расти, хотя и меньшими темпами
Денис Ильюшенков
Продажи бурно росли в начале года на фоне восстановления экономики после первого пандемийного года, но с лета начали падать / Максим Стулов / Ведомости

Базовый прогноз на 2022 г. по продажам новых легковых автомобилей в России предполагает их снижение на 3% относительно 2021 г. Об этом говорится в презентации аналитического агентства «Автостат», с которой ознакомились «Ведомости». Оптимистичный прогноз агентства на будущий год предполагает рост легкового рынка на 5%, а пессимистичный – снижение на 11%.

По прогнозу «Автостата», в 2021 г. в России будет продано 1,48 млн новых легковых машин – на 1% больше, чем в прошлом году. За январь – октябрь рост продаж в сегменте составил 9% до 1,27 млн шт., подсчитало агентство на основе данных ГИБДД о регистрациях транспортных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных