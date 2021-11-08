Продажи новых легковых машин в октябре снизились на 18%Но спрос на электромобили подскочил перед введением импортной пошлины
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в октябре 2021 г. составили 126 204 штук, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 18,1%, или 27 960 машин, меньше по сравнению с продажами в октябре 2020 г. Динамика по итогам десяти месяцев этого года остается положительной за счет высоких продаж в первой половине года: в январе — октябре было продано 1,314 млн автомобилей, что на 10,5% больше по сравнению с тем же периодом 2020 г., следует из данных АЕБ.
По словам председателя комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, автопрому предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок. Ключевой проблемой для автопрома с лета остается дефицит электронных компонентов, из-за чего автозаводы вынуждены сокращать выпуск машин и уходить в простои. Это привело к нехватке автомобилей и росту цен на новые легковые машины и LCV.
Лидером рынка в октябре осталась отечественная Lada, продажи которой составили 25 573 автомобиля (-31%), на втором месте Kia – ей удалось продать 16 027 машин (-24%), у следующей за ней Hyundai продажи снизились на 15% до 13 162 авто. Renault продала 9165 машин (-36%), Toyota – 8516 автомобилей (+6%).
При этом Штэрцель отметил заметный рост пока еще скромного рынка электромобилей. «Позитивным и заслуживающим упоминания является то, что, несмотря на все трудности, сегмент автомобилей с электрическим приводом продолжает расти. За период с начала года общий объем продаж составил 845 автомобилей, что уже на 118% превышает аналогичный показатель за весь 2020 г.», – цитирует Штэрцеля АЕБ.
Продажи электромобилей растут на фоне ожидаемой отмены нулевой импортной пошлины на этот вид транспортных средств. Сейчас все такие машины ввозятся из-за пределов Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Пошлина на ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС была снижена с 15 до 0% в мае 2020 г. для создания стимулов к формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства в ЕАЭС электромобилей и их резкого подорожания в результате ослабления национальных валют. Она действует до конца 2021 г.
В начале августа, как сообщали «Ведомости», Белоруссия предложила Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлить до 31 декабря 2023 г. действие нулевой пошлины для электромобилей. Но на заседании совета ЕЭК в конце октября российская сторона выступила против этой инициативы. В стратегии РФ по развитию электротранспорта вписано создание внутреннего производства электромобилей.
Штэрцель предполагает, что растущий сегмент электромобилей может со временем быть занят моделями местного производства. Но это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж, указывает он.
Некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей, предупреждает глава комитета автопроизводителей. «Поэтому наш комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству», – резюмирует он.