Продажи новых легковых машин в октябре снизились на 18%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в октябре 2021 г. составили 126 204 штук, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 18,1%, или 27 960 машин, меньше по сравнению с продажами в октябре 2020 г. Динамика по итогам десяти месяцев этого года остается положительной за счет высоких продаж в первой половине года: в январе — октябре было продано 1,314 млн автомобилей, что на 10,5% больше по сравнению с тем же периодом 2020 г., следует из данных АЕБ.