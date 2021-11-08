Газета
Авто Эксклюзивно по подписке

Автомобили с пробегом осенью дорожают все быстрее

Рост цен на них достиг за два месяца 4–14%, и предпосылок для снижения не видно
Денис Ильюшенков
Цена новых автомобилей будет расти, поскольку автопроизводители будут стараться минимизировать ущерб, полученный в период пандемии / Максим Стулов / Ведомости

Подержанные автомобили массового сегмента классов В и С за сентябрь и октябрь подорожали на 4–14% в сравнении с августом 2021 г. Это следует из аналитических данных трех крупнейших онлайн-сервисов объявлений по продаже машин с пробегом – «Авито авто», «Авто.ру» и «Дром.ру», подготовленных для «Ведомостей».

В мае 2021 г. средняя цена автомобиля с пробегом массового сегмента в стране составляла 444 812 руб., следует из данных «Авито авто». К концу лета она увеличилась на 1,2%, составив в августе 450 006 руб. Осенью цены на автомобили с пробегом продолжили расти, но значительно быстрее. В октябре в среднем подержанный автомобиль продавали уже по 515 014 руб., что на 14,4% больше августовского показателя и на 47,1% – по сравнению с октябрем 2020 г., подсчитали в «Авито».

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных