Автомобили с пробегом осенью дорожают все быстрее

В мае 2021 г. средняя цена автомобиля с пробегом массового сегмента в стране составляла 444 812 руб., следует из данных «Авито авто». К концу лета она увеличилась на 1,2%, составив в августе 450 006 руб. Осенью цены на автомобили с пробегом продолжили расти, но значительно быстрее. В октябре в среднем подержанный автомобиль продавали уже по 515 014 руб., что на 14,4% больше августовского показателя и на 47,1% – по сравнению с октябрем 2020 г., подсчитали в «Авито».