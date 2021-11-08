На фоне дефицита новых автомобилей «СберАвто» начал выкупать подержанные машины

На фоне дефицита новых автомобилей «СберАвто» начал выкупать подержанные машиныНо конкуренты и эксперты скептичны: сейчас это рынок продавца и реализовать машину с пробегом легко и без «Сбера»
Автомобильный маркетплейс Сбербанка «СберАвто» запустил проект по выкупу автомобилей с пробегом у физических лиц. Как пояснил «Ведомостям» генеральный директор «СберАвто» Олег Голубцов, в рамках запуска проекта было выкуплено около 50 машин и все они были перепроданы не позднее чем через 4 часа после публикации объявления на маркетплейсе. Пока услуга доступна только для жителей Москвы, выход на федеральный уровень через сеть Сбербанка намечен на 2022 г., добавил он.
«СберАвто» был запущен в апреле 2020 г. как онлайн-сервис по размещению объявлений о продаже новых автомобилей от дилеров и производителей. Комиссии за размещение нет, компания зарабатывает на продаже финансовых и страховых продуктов. По словам Голубцова, сейчас «СберАвто» планово убыточен, выход на положительную EBITDA ожидается в 2024 г. Инвестиционная потребность компании составляет около 1 млрд руб. в год, ежемесячный оборот оценивается во столько же. Всего во второй половине 2021 г. планируется продать около 5000 автомобилей, включая подержанные, сказал Голубцов.