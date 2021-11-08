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На фоне дефицита новых автомобилей «СберАвто» начал выкупать подержанные машины

Но конкуренты и эксперты скептичны: сейчас это рынок продавца и реализовать машину с пробегом легко и без «Сбера»
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Автомобильный маркетплейс Сбербанка «СберАвто» запустил проект по выкупу автомобилей с пробегом у физических лиц. Как пояснил «Ведомостям» генеральный директор «СберАвто» Олег Голубцов, в рамках запуска проекта было выкуплено около 50 машин и все они были перепроданы не позднее чем через 4 часа после публикации объявления на маркетплейсе. Пока услуга доступна только для жителей Москвы, выход на федеральный уровень через сеть Сбербанка намечен на 2022 г., добавил он.

«СберАвто» был запущен в апреле 2020 г. как онлайн-сервис по размещению объявлений о продаже новых автомобилей от дилеров и производителей. Комиссии за размещение нет, компания зарабатывает на продаже финансовых и страховых продуктов. По словам Голубцова, сейчас «СберАвто» планово убыточен, выход на положительную EBITDA ожидается в 2024 г. Инвестиционная потребность компании составляет около 1 млрд руб. в год, ежемесячный оборот оценивается во столько же. Всего во второй половине 2021 г. планируется продать около 5000 автомобилей, включая подержанные, сказал Голубцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных