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Производство автокомпонентов и фюзеляжей самолетов под угрозой

Ограничения в Китае коснулись производства 85% мирового магния
Илья Лакстыгал Василий Милькин Денис Ильюшенков
На Китай приходится до 87% мирового производства магния / Barcroft Media via Getty Images

Мировые автопроизводители уже в 2022 г. могут столкнуться с новой угрозой после дефицита полупроводниковых микросхем – нехваткой магниево-алюминиевых сплавов. Причина – дефицит магния, который спровоцирован падением его производства в Китае на фоне попыток властей страны сократить энергопотребление. Об этом 19 октября пишет Financial Times (FT) со ссылкой на отчет BofA Securities. Угрозу дефицита магния открыто подтверждают представители металлургической индустрии в своих заявлениях.

«Нехватка магния может спровоцировать дефицит магниево-алюминиевых сплавов, что, в свою очередь, также может сказаться на производстве автомобилей», – цитирует FT доклад аналитиков BofA Securities. Магний в таких сплавах делает изделия более прочными и легкими. «Магний используется во многих легированных сплавах металлов, которые необходимы для производства различных автокомпонентов», – говорит директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных