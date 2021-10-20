Производство автокомпонентов и фюзеляжей самолетов под угрозой

Производство автокомпонентов и фюзеляжей самолетов под угрозойОграничения в Китае коснулись производства 85% мирового магния
Мировые автопроизводители уже в 2022 г. могут столкнуться с новой угрозой после дефицита полупроводниковых микросхем – нехваткой магниево-алюминиевых сплавов. Причина – дефицит магния, который спровоцирован падением его производства в Китае на фоне попыток властей страны сократить энергопотребление. Об этом 19 октября пишет Financial Times (FT) со ссылкой на отчет BofA Securities. Угрозу дефицита магния открыто подтверждают представители металлургической индустрии в своих заявлениях.
«Нехватка магния может спровоцировать дефицит магниево-алюминиевых сплавов, что, в свою очередь, также может сказаться на производстве автомобилей», – цитирует FT доклад аналитиков BofA Securities. Магний в таких сплавах делает изделия более прочными и легкими. «Магний используется во многих легированных сплавах металлов, которые необходимы для производства различных автокомпонентов», – говорит директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.