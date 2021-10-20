Производство автокомпонентов и фюзеляжей самолетов под угрозой

Мировые автопроизводители уже в 2022 г. могут столкнуться с новой угрозой после дефицита полупроводниковых микросхем – нехваткой магниево-алюминиевых сплавов. Причина – дефицит магния, который спровоцирован падением его производства в Китае на фоне попыток властей страны сократить энергопотребление. Об этом 19 октября пишет Financial Times (FT) со ссылкой на отчет BofA Securities. Угрозу дефицита магния открыто подтверждают представители металлургической индустрии в своих заявлениях.