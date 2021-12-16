Audi увеличит инвестиции в производство электромобилей на 3 млрд евро
Немецкий автопроизводитель Audi увеличит инвестиции в производство электрокаров и гибридных автомобилей до 18 млрд евро с прежних 15 млрд, сообщает пресс-служба компании.
К 2025 г. производитель планирует увеличить линейку электромобилей до 20 и более моделей. В компании также заявили, что с 2033 г. будущее бренда Audi будет «полностью электрическим». Объем совокупных инвестиций компании в НИОКР в целом составит 37 млрд евро.
Ранее генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что концерн намерен в 2021 г. удвоить поставки электромобилей, нарастив показатель до 1 млн, а к 2025 г. обогнать американского конкурента Tesla и стать мировым лидером в этом секторе. К 2030 г. доля продаваемых компаниями концерна электромобилей в Европе должна достигнуть 60%.
По данным Европейской ассоциация поставщиков автозапчастей Clepa, более 500 000 рабочих мест в Евросоюзе могут исчезнуть из-за планов по запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 г. на территории сообщества. Из них 395 000 рабочих мест, т. е. подавляющее большинство от общего числа сокращаемых, исчезнут при форсированном переходе к электромобилям гораздо раньше, уже к 2030 г.