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Авто

Audi увеличит инвестиции в производство электромобилей на 3 млрд евро

Ведомости

Немецкий автопроизводитель Audi увеличит инвестиции в производство электрокаров и гибридных автомобилей до 18 млрд евро с прежних 15 млрд, сообщает пресс-служба компании. 

К 2025 г. производитель планирует увеличить линейку электромобилей до 20 и более моделей. В компании также заявили, что с 2033 г. будущее бренда Audi будет «полностью электрическим». Объем совокупных инвестиций компании в НИОКР в целом составит 37 млрд евро.

Ранее генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что концерн намерен в 2021 г. удвоить поставки электромобилей, нарастив показатель до 1 млн, а к 2025 г. обогнать американского конкурента Tesla и стать мировым лидером в этом секторе. К 2030 г. доля продаваемых компаниями концерна электромобилей в Европе должна достигнуть 60%.

По данным Европейской ассоциация поставщиков автозапчастей Clepa, более 500 000 рабочих мест в Евросоюзе могут исчезнуть из-за планов по запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 г. на территории сообщества. Из них 395 000 рабочих мест, т. е. подавляющее большинство от общего числа сокращаемых, исчезнут при форсированном переходе к электромобилям гораздо раньше, уже к 2030 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных