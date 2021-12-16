Audi увеличит инвестиции в производство электромобилей на 3 млрд евро

По данным Европейской ассоциация поставщиков автозапчастей Clepa, более 500 000 рабочих мест в Евросоюзе могут исчезнуть из-за планов по запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 г. на территории сообщества. Из них 395 000 рабочих мест, т. е. подавляющее большинство от общего числа сокращаемых, исчезнут при форсированном переходе к электромобилям гораздо раньше, уже к 2030 г.