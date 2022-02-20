Аналитики сообщили о нежелании россиян покупать новые автомобили из-за цен
В 2022 г. только 22% российских водителей намерены купить автомобиль, 46% россиян не планируют это делать из-за высоких цен, следует из опроса портала «Дром», результаты которого приводит «Российская газета».
17% участников исследования заявили, что будут искать варианты на вторичном рынке, а 5% собираются купить новый автомобиль. В прошлом году наблюдался рекордный рост цен, сопровождающийся дефицитом машин, а предпосылок к изменению ситуации нет, считает аналитик «Дрома» Даниил Бутов.
По данным «Автостата», в 2021 г. средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 20% и превысила отметку в 2 млн руб. С учетом наценок дилеров показатель вырос на 35-40%.
«Авто.ру» изучил цены текущего года: в январе они выросли на 32 бренда, рост составил 1,8% по отношению к декабрю и 13% по отношению к январю прошлого года. За месяц заметнее всего подорожали Porsche Taycan (20%), Kia Seltos (4,1%), Lada Vesta (3,6%), Skoda Karoq (3,5%) и Lada Granta (3,2%). Эксперты советуют покупать автомобиль сейчас, так как цены продолжат расти в 2022 г., отмечает «РГ».
Цены на авто будут объективно расти, потому что растут цены на материалы – железо, полимеры, каучук, отмечал ранее независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, этот рост будет не меньше 10% до конца года.
Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2022 г. снизились на 3,7% по сравнению с январем 2021 г., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Традиционные лидеры рынка – «АвтоВАЗ» и Kia – просели наиболее существенно: на 17% (до 18 045 автомобилей) и 18% (до 12 321 авто) соответственно.
По словам представителя ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД), ситуация с дефицитом автомобилей постепенно идет на спад, но не из–за того, что машин стало больше, а из–за снижения покупательской активности населения. Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович также отмечает, что дефицит автомобилей по–прежнему сохраняется и, скорее всего, к середине года объемы поставок будут скромнее, чем в аналогичный период 2021 г.