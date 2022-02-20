Аналитики сообщили о нежелании россиян покупать новые автомобили из-за цен

По словам представителя ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД), ситуация с дефицитом автомобилей постепенно идет на спад, но не из–за того, что машин стало больше, а из–за снижения покупательской активности населения. Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович также отмечает, что дефицит автомобилей по–прежнему сохраняется и, скорее всего, к середине года объемы поставок будут скромнее, чем в аналогичный период 2021 г.