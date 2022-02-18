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«АвтоВАЗ» по итогам 2021 года вернулся к прибыли

Продолжающийся дефицит на рынке позволит компании заработать и в 2022 году
Денис Ильюшенков
Денис Абрамов / для Ведомостей

«АвтоВАЗ» за 2021 г. заработал 166 млн евро чистый прибыли по стандартам МСФО, говорится в финотчете основного акционера Волжского автозавода – группы Renault – за прошлый год. В пандемийном 2020 г. «АвтоВАЗ» получил убыток 196 млн евро, а годом ранее, в 2019–м, заработал 72 млн евро прибыли. 

Выручка российского предприятия за 2021 г. составила 3,13 млрд евро (+12%), операционная прибыль выросла за год в 1,8 раза до 237 млн евро, прибыль до налогов – в 2,4 раза до 186 млн евро, капзатраты – на треть до 229 млн евро. Краткосрочные обязательства «АвтоВАЗа» по итогам прошлого года составили 992 млн евро (-2,8%), долгосрочные – 1,22 млрд евро (+8,7%), следует из отчета Renault.

Renault принадлежит 68% «АвтоВАЗа», оставшиеся 32% – у госкорпорации «Ростех». С конца 2021 г. они владеют автоконцерном через «Лада авто холдинг», зарегистрированный в России. До этого прямым собственником завода была голландская Alliance Rostec Auto B.V., доли фактических владельцев не менялись. 

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Но дефицит микроэлектроники может нарушить эти планы

Общие продажи «АвтоВАЗа» за прошлый год показали незначительный (0,3%) прирост к уровню 2020 г. и составили 385 208 автомобилей, следует из отчета Renault. В России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано 350 714 автомобилей Lada (+2,1%). Таким образом, экспорт Волжского автозавода составил 34 494 машины. По собственным данным «АвтоВАЗа», которые компания приводила на годовой конференции в январе, экспорт за 2021 г. составил 35 800 авто (+9%). 

Моделью–лидером российского рынка, по оценке «АвтоВАЗа», стала Lada Vesta. Автомобиль разошелся тиражом 113 698 единиц, доля рынка составила 6,8% (+0,1 п. п. к 2020 г.). На втором месте Lada Granta. В 2021 г. в России было продано 111 430 таких машин, доля рынка модели составила 6,7%, снизившись на 1,2 п. п. к предыдущему году. Это произошло из–за дефицита микрочипов, с которым столкнулись «АвтоВАЗ» и другие автопроизводители, объясняла компания. 

Также в 2021 г. «АвтоВАЗ» продал 50 114 Lada Largus, 51 242 автомобиля семейства Niva и 12 696 коммерческих машин Lada на различных шасси.

«АвтоВАЗ» первым из российских автоконцернов в 2021 г. ощутил на себе глобальный дефицит микроэлектронных компонентов. Завод в Тольятти приостанавливал сборку летом и осенью из–за нехватки микрочипов Bosch. Опрошенные «Ведомостями» автодилеры говорили тогда, что эти внеплановые паузы привели к дефициту самых популярных моделей Granta и Vesta. Автомобили Lada Vesta собирает подразделение «АвтоВАЗа» в Ижевске. Этот завод в 2021 г. не простаивал из–за дефицита компонентов для сборки, в отличие от линии по выпуску Granta в Тольятти.

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Новый 2022 г. «АвтоВАЗ» начал с сильного снижения продаж – на 17% до 18 045 автомобилей, следует из данных АЕБ.

«АвтоВАЗу», скорее всего, удастся остаться в прибыли и по итогам 2022 г., говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Бизнес у них сейчас достаточно эффективный, спрос на рынке опережает предложение, и до конца года это, скорее всего, сохранится», – сказал эксперт «Ведомостям». При таких условиях высокая маржинальность позволит остаться компании в прибыли, если только капзатраты не вырастут слишком сильно, считает он.

Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов соглашается с ним, отмечая, что проблемы с поставками компонентов вызывают существенный рост цен и это компенсирует недопоставки для производителя. В этой ситуации издержки можно переложить на потребителя и сосредоточиться на прибыльности бизнеса, сказал он «Ведомостям». Выручка «АвтоВАЗа», по оценкам Беспалова, будет зависеть от того, насколько будут сбалансированы цены и объемы продаж. Рентабельность будет положительной и позволит компании заработать, если не будет неоперационных списаний, полагает он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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