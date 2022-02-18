«АвтоВАЗ» по итогам 2021 года вернулся к прибыли

Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов соглашается с ним, отмечая, что проблемы с поставками компонентов вызывают существенный рост цен и это компенсирует недопоставки для производителя. В этой ситуации издержки можно переложить на потребителя и сосредоточиться на прибыльности бизнеса, сказал он «Ведомостям». Выручка «АвтоВАЗа», по оценкам Беспалова, будет зависеть от того, насколько будут сбалансированы цены и объемы продаж. Рентабельность будет положительной и позволит компании заработать, если не будет неоперационных списаний, полагает он.