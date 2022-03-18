Ввозную пошлину на электромобили обнулят для всего ЕАЭС, кроме России

Ввозную пошлину на электромобили обнулят для всего ЕАЭС, кроме РоссииУчитывая масштаб сегмента, россияне вряд ли это почувствуют
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить таможенную пошлину на ввоз электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) до 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель торгового блока ЕЭК. Решение вступит в силу через 10 дней с даты публикации.
Но освободят от уплаты пошлины только граждан, постоянно проживающих в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и/или постоянно живущим в России, не допускается, подчеркнули в ЕЭК.
Применение тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать созданию «окна возможностей» для более широкого распространения таких транспортных средств, а также для их выпуска в ЕАЭС, сказал «Ведомостям» министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Начиная с 2022 г. импортная пошлина на ввоз электромобилей в страны союза составляет 15% от таможенной стоимости. До этого с 4 мая 2020 г. и до конца 2021 г. действовал льготный режим ввоза электромобилей в ЕАЭС, пошлина составляла 0%.
Это было сделано для создания стимулов к формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства такой техники в странах Таможенного союза и ее резкого подорожания в результате ослабления нацвалют.
В конце октября прошлого года совет ЕЭК рассматривал вопрос продления льготного ввозного режима для электромобилей в страны Таможенного союза до 2024 г. Россия тогда выступила против данной инициативы («Ведомости» писали об этом 29 октября 2021 г.). А для принятия положительного решения ЕЭК все страны - участницы союза должны были проголосовать «за».
Представитель Минпромторга ранее говорил «Ведомостям», что обнуление ставки не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом и компонентов для них в России. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в начале 2022 г. выражала опасение, что отмена льготы вызовет рост стоимости электромобилей, замедление развития электрозарядной инфраструктуры и спроса на этот вид транспортных средств.
Всего за прошлый год в России, по данным аналитического агентства «Автостат», было продано 2254 новых электромобиля. Это в три раза больше по сравнению с 2020 г. Активного производства легковых электромобилей в нашей стране пока нет.
Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов обращает внимание, что в общей массе проданных машин (1,67 млн новых легковых и коммерческих) объем продаж электромобилей по-прежнему невелик. По его словам, в текущих реалиях для российского рынка возврат пошлины не будет значимым. Учитывая напряженную ситуацию с предложением автомобилей, возможно, будет повышенный спрос на такую технику, но в масштабах рынка это все равно несущественные объемы, сказал он «Ведомостям».