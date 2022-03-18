Ввозную пошлину на электромобили обнулят для всего ЕАЭС, кроме России

Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов обращает внимание, что в общей массе проданных машин (1,67 млн новых легковых и коммерческих) объем продаж электромобилей по-прежнему невелик. По его словам, в текущих реалиях для российского рынка возврат пошлины не будет значимым. Учитывая напряженную ситуацию с предложением автомобилей, возможно, будет повышенный спрос на такую технику, но в масштабах рынка это все равно несущественные объемы, сказал он «Ведомостям».