В ГИБДД предупредили о последствиях нехватки автозапчастей в России
Недостаток иностранных запчастей и проблемы с техобслуживанием могут привести к ухудшению технического состояния автомобилей в России, заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин на пресс-конференции по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Об этом пишет ТАСС.
«Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства, поэтому, естественно, каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства <…> в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства», – подчеркнул Кузин.
По мнению Кузина, в связи с предложениями Банка России об увеличении коридора стоимости ОСАГО дорого будет обходиться не только восстановление автомобиля, но и его последующее перестрахование, что также может негативно сказаться на техническом состоянии эксплуатируемых автомобилей.
22 июня Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз, таким образом, для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646-7535 руб. По мнению регулятора, новые тарифы в условиях роста цен на детали позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных.
13 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Тинькофф-страхования» сообщил, что в марте-апреле 2022 г. сложности с поставками импортных бамперов, стекол, фар и других кузовных элементов привели к их дефициту и подорожанию в среднем на 30%. Подорожание спровоцировано как разрывом логистических цепочек из-за спецоперации на Украине, так и уходом с российского рынка ряда автопроизводителей.