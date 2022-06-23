В ГИБДД предупредили о последствиях нехватки автозапчастей в России

13 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Тинькофф-страхования» сообщил, что в марте-апреле 2022 г. сложности с поставками импортных бамперов, стекол, фар и других кузовных элементов привели к их дефициту и подорожанию в среднем на 30%. Подорожание спровоцировано как разрывом логистических цепочек из-за спецоперации на Украине, так и уходом с российского рынка ряда автопроизводителей.