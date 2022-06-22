ЦБ предложил расширить тарифный коридор ОСАГО

ЦБ предложил расширить тарифный коридор ОСАГОМера необходима из-за подорожания автозапчастей
Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз, следует из сообщения регулятора. Таким образом, для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646-7535 руб. Границы тарифов для общественного транспорта составят 17,8% в обе стороны.
«Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей», — объясняет ЦБ.
Новые тарифы в условиях роста цен на детали позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, добавляет регулятор. Самые «бьющиеся» при авариях детали выросли в цене в среднем на 28,7%, по данным обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА). Размер страхового возмещения по ОСАГО рассчитывается исходя из этих справочников.
РСА зафиксировал существенный рост средней выплаты по ОСАГО в мае: средняя выплата выросла по сравнению с маем 2021 г. на 13%, или 8500 руб., — с 66 328 до 74 806 руб. В ОСАГО из-за роста стоимости запчастей также намечается рост убыточности (когда выплаты превышают собранные премии). Согласно последнему обзору финансовой стабильности ЦБ, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) по ОСАГО в I квартале 2022 г. составил 93,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,3 п. п. Согласно аналитическим данным РСА, ККУ оказался несколько выше и составил 96,2%, увеличившись по сравнению с ККУ за I квартал 2021 г. на 0,8 п. п. С учетом оперативных данных по резкому росту убыточности, РСА ожидает дальнейшего роста этого показателя.
Последний раз Банк Росии расширял тарифный коридор на 10% в обе стороны. Это привело к росту средней премии по ОСАГО в 2021 г. на 1,85% в сравнении с 2020 г.