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Финансы

ЦБ предложил расширить тарифный коридор ОСАГО

Мера необходима из-за подорожания автозапчастей
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз, следует из сообщения регулятора. Таким образом, для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646-7535 руб. Границы тарифов для общественного транспорта составят 17,8% в обе стороны.

«Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей», — объясняет ЦБ.

Новые тарифы в условиях роста цен на детали позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, добавляет регулятор. Самые «бьющиеся» при авариях детали выросли в цене в среднем на 28,7%, по данным обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА). Размер страхового возмещения по ОСАГО рассчитывается исходя из этих справочников.

РСА зафиксировал существенный рост средней выплаты по ОСАГО в мае: средняя выплата выросла по сравнению с маем 2021 г. на 13%, или 8500 руб., — с 66 328 до 74 806 руб. В ОСАГО из-за роста стоимости запчастей также намечается рост убыточности (когда выплаты превышают собранные премии). Согласно последнему обзору финансовой стабильности ЦБ, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) по ОСАГО в I квартале 2022 г. составил 93,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,3 п. п. Согласно аналитическим данным РСА, ККУ оказался несколько выше и составил 96,2%, увеличившись по сравнению с ККУ за I квартал 2021 г. на 0,8 п. п. С учетом оперативных данных по резкому росту убыточности, РСА ожидает дальнейшего роста этого показателя.

Последний раз Банк Росии расширял тарифный коридор на 10% в обе стороны. Это привело к росту средней премии по ОСАГО в 2021 г. на 1,85% в сравнении с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных