ЦБ предложил расширить тарифный коридор ОСАГО

РСА зафиксировал существенный рост средней выплаты по ОСАГО в мае: средняя выплата выросла по сравнению с маем 2021 г. на 13%, или 8500 руб., — с 66 328 до 74 806 руб. В ОСАГО из-за роста стоимости запчастей также намечается рост убыточности (когда выплаты превышают собранные премии). Согласно последнему обзору финансовой стабильности ЦБ, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) по ОСАГО в I квартале 2022 г. составил 93,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,3 п. п. Согласно аналитическим данным РСА, ККУ оказался несколько выше и составил 96,2%, увеличившись по сравнению с ККУ за I квартал 2021 г. на 0,8 п. п. С учетом оперативных данных по резкому росту убыточности, РСА ожидает дальнейшего роста этого показателя.