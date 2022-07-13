Iveco планирует выйти из совместного с «УралАЗом» предприятия

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Активы Renault в начале мая перешли в госсобственность – 100% акций «Рено Россия» перешли правительству Москвы, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность научного центра НАМИ, а оставшиеся акции (32,31%) компании сохранит «Ростех».