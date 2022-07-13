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Iveco планирует выйти из совместного с «УралАЗом» предприятия

Ведомости

Итальянская автомобилестроительная компания Iveco планирует выйти из совместного предприятия с «УралАЗом» Iveco-АМТ, расположенного в Миассе Челябинской области, сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Геррита Маркса.

Маркс отметил, что принятое решение потребовало «нескольких месяцев размышлений».

Iveco прекратил поставки автомобилей в Россию и Белоруссию в марте 2022 г. на фоне проведения спецоперации на Украине. Тогда Маркс заявил Bloomberg, что компания рассматривает возможность выхода из совместного предприятия.

Предприятие в Миассе было создано Iveco совместно с «УралАЗом» в 1994 г., завод, в частности, занимался сборкой грузовиков Iveco-AMT Trakker.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Активы Renault в начале мая перешли в госсобственность – 100% акций «Рено Россия» перешли правительству Москвы, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность научного центра НАМИ, а оставшиеся акции (32,31%) компании сохранит «Ростех».

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в первом полугодии 2022 г. сократились на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных