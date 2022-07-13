Iveco планирует выйти из совместного с «УралАЗом» предприятия
Итальянская автомобилестроительная компания Iveco планирует выйти из совместного предприятия с «УралАЗом» Iveco-АМТ, расположенного в Миассе Челябинской области, сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Геррита Маркса.
Маркс отметил, что принятое решение потребовало «нескольких месяцев размышлений».
Iveco прекратил поставки автомобилей в Россию и Белоруссию в марте 2022 г. на фоне проведения спецоперации на Украине. Тогда Маркс заявил Bloomberg, что компания рассматривает возможность выхода из совместного предприятия.
Предприятие в Миассе было создано Iveco совместно с «УралАЗом» в 1994 г., завод, в частности, занимался сборкой грузовиков Iveco-AMT Trakker.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Активы Renault в начале мая перешли в госсобственность – 100% акций «Рено Россия» перешли правительству Москвы, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность научного центра НАМИ, а оставшиеся акции (32,31%) компании сохранит «Ростех».
По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в первом полугодии 2022 г. сократились на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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