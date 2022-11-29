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«Коммерсантъ»: МВД не смогло найти поставщика для обновления автомобилей ГИБДД

Ведомости

В 2022 г. Министерство внутренних дел России планировало закупить 2800 новых патрульных автомобилей на 4,5 млрд руб. для ГИБДД, однако так и не объявило конкурс по закупке машин. Это стало невозможно из-за санкционных рисков, следует из отчета дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения», с которым ознакомился «Коммерсантъ». 

Газета отмечает, что до 2024 г. на обновление автопарка ГИБДД в общей сложности планировалось потратить 35,3 млрд руб. Полиция закупала новые машины с 2019 г. в рамках федпроекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

Так, в первые два года автопарк ГИБДД пополнился Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», в 2021 г. — Hyundai Solaris и Lada Vesta. «Коммерсантъ» уточняет, что последний контракт на закупку новых патрульных машин был заключен в апреле 2021 г. с компанией Major. Полиция закупила 200 Hyundai Solaris по 1,27 млн руб.

Обновление автопарка было запланировано и на 2022 г., однако конкурса на закупку новых машин так и не было объявлено. В документах, которые изучил «Коммерсантъ» отмечается, что это стало невозможно из-за санкционных рисков, которые связаны с действиями недружественных стран и отказом иностранных производителей поставлять в Россию автомобили и запчасти.

В отчете дирекции федпроекта также отмечается, что в соответствии с «резолюцией» вице-премьера Марата Хуснуллина подготовлен «запрос на изменение паспорта федпроекта» — для перераспределения средств, выделенных на закупку автомобилей. На что планируется потратить деньги, не уточняется, Газета пишет, что этот вопрос будет решен до конца ноября. 

Собеседники «Коммерсанта» в автопроме допустили, что из-за санкций и ухода крупных производителей из России МВД не смогли предоставить крупную партию автомобилей локального выпуска. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что единственной доступной моделью для ГИБДД в настоящее время осталась Lada Granta.

Минпромторг и аппарат Хуснуллина от комментариев отказались. В МВД подчеркнули, что «подразделения органов внутренних дел обеспечены широким перечнем современных транспортных средств». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных