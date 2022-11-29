«Коммерсантъ»: МВД не смогло найти поставщика для обновления автомобилей ГИБДД
В 2022 г. Министерство внутренних дел России планировало закупить 2800 новых патрульных автомобилей на 4,5 млрд руб. для ГИБДД, однако так и не объявило конкурс по закупке машин. Это стало невозможно из-за санкционных рисков, следует из отчета дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения», с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Газета отмечает, что до 2024 г. на обновление автопарка ГИБДД в общей сложности планировалось потратить 35,3 млрд руб. Полиция закупала новые машины с 2019 г. в рамках федпроекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Так, в первые два года автопарк ГИБДД пополнился Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», в 2021 г. — Hyundai Solaris и Lada Vesta. «Коммерсантъ» уточняет, что последний контракт на закупку новых патрульных машин был заключен в апреле 2021 г. с компанией Major. Полиция закупила 200 Hyundai Solaris по 1,27 млн руб.
Обновление автопарка было запланировано и на 2022 г., однако конкурса на закупку новых машин так и не было объявлено. В документах, которые изучил «Коммерсантъ» отмечается, что это стало невозможно из-за санкционных рисков, которые связаны с действиями недружественных стран и отказом иностранных производителей поставлять в Россию автомобили и запчасти.
В отчете дирекции федпроекта также отмечается, что в соответствии с «резолюцией» вице-премьера Марата Хуснуллина подготовлен «запрос на изменение паспорта федпроекта» — для перераспределения средств, выделенных на закупку автомобилей. На что планируется потратить деньги, не уточняется, Газета пишет, что этот вопрос будет решен до конца ноября.
Собеседники «Коммерсанта» в автопроме допустили, что из-за санкций и ухода крупных производителей из России МВД не смогли предоставить крупную партию автомобилей локального выпуска. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что единственной доступной моделью для ГИБДД в настоящее время осталась Lada Granta.
Минпромторг и аппарат Хуснуллина от комментариев отказались. В МВД подчеркнули, что «подразделения органов внутренних дел обеспечены широким перечнем современных транспортных средств».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса