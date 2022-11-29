«Коммерсантъ»: МВД не смогло найти поставщика для обновления автомобилей ГИБДД

Обновление автопарка было запланировано и на 2022 г., однако конкурса на закупку новых машин так и не было объявлено. В документах, которые изучил «Коммерсантъ» отмечается, что это стало невозможно из-за санкционных рисков, которые связаны с действиями недружественных стран и отказом иностранных производителей поставлять в Россию автомобили и запчасти.