«АвтоВАЗ» вывел электрическую Lada Largus на испытания

В пресс-релизе «АвтоВАЗа» говорится, что Lada e-Largus будет выпускаться в пассажирской версии и в версии коммерческого фургона. «В отличии от всех новых проектов крупноузловой сборки, представленных в России в последние месяцы, доля использования комплектующих от российских поставщиков на момент начала производства составит минимум 50% (или 3600 баллов)», — отмечается в сообщении. Сейчас прототипы Lada e-Largus начали цикл дорожных и лабораторных испытаний.