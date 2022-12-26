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«АвтоВАЗ» вывел электрическую Lada Largus на испытания

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«АвтоВАЗ» начал цикл испытаний электромобиля Lada e-Largus, сообщила пресс-служба российского концерна. Опытное производство электрокара начнется на заводе в Ижевске в конце 2023 г. Сегодня, 26 декабря, в Ижевске был представлен прототип электромобиля LADA e-Largus.

В пресс-релизе «АвтоВАЗа» говорится, что Lada e-Largus будет выпускаться в пассажирской версии и в версии коммерческого фургона. «В отличии от всех новых проектов крупноузловой сборки, представленных в России в последние месяцы, доля использования комплектующих от российских поставщиков на момент начала производства составит минимум 50% (или 3600 баллов)», — отмечается в сообщении. Сейчас прототипы Lada e-Largus начали цикл дорожных и лабораторных испытаний.

По оценке Соколова, автомобиль позволит загрузить производственные мощности завода «LADA Ижевск», развить российские инженерные компетенции, а также выпустить «по-настоящему российский электромобиль».

Глава Удмуртии Александр Бречалов на презентации автомобиля анонсировал создать на территории автозавода в Ижевске индустриальный парк с общей площадью производственных площадей – 300 тысяч квадратных метров»

По его словам, в ближайшие годы в Удмуртии будет уделено внимание развитию зарядной инфраструктуры. Сейчас в республике официально зарегистрировано свыше 140 электромобилей. Функционирует 13 электрозарядных станций, число которых планируют увеличить до минимум 40.

21 декабря Соколов сообщил, что бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге станет площадкой для производства автомобилей Lada. В ноябре 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, перешел подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).

Ранее по теме: Завод Nissan в России перейдет в собственность государства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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