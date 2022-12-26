«АвтоВАЗ» вывел электрическую Lada Largus на испытания
«АвтоВАЗ» начал цикл испытаний электромобиля Lada e-Largus, сообщила пресс-служба российского концерна. Опытное производство электрокара начнется на заводе в Ижевске в конце 2023 г. Сегодня, 26 декабря, в Ижевске был представлен прототип электромобиля LADA e-Largus.
В пресс-релизе «АвтоВАЗа» говорится, что Lada e-Largus будет выпускаться в пассажирской версии и в версии коммерческого фургона. «В отличии от всех новых проектов крупноузловой сборки, представленных в России в последние месяцы, доля использования комплектующих от российских поставщиков на момент начала производства составит минимум 50% (или 3600 баллов)», — отмечается в сообщении. Сейчас прототипы Lada e-Largus начали цикл дорожных и лабораторных испытаний.
По оценке Соколова, автомобиль позволит загрузить производственные мощности завода «LADA Ижевск», развить российские инженерные компетенции, а также выпустить «по-настоящему российский электромобиль».
Глава Удмуртии Александр Бречалов на презентации автомобиля анонсировал создать на территории автозавода в Ижевске индустриальный парк с общей площадью производственных площадей – 300 тысяч квадратных метров»
По его словам, в ближайшие годы в Удмуртии будет уделено внимание развитию зарядной инфраструктуры. Сейчас в республике официально зарегистрировано свыше 140 электромобилей. Функционирует 13 электрозарядных станций, число которых планируют увеличить до минимум 40.
21 декабря Соколов сообщил, что бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге станет площадкой для производства автомобилей Lada. В ноябре 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, перешел подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).