На бывшем заводе Nissan в Петербурге начнут производить Lada
Он не стал раскрывать дальнейших подробностей, но уточнил, что автомобили, которые будут производиться на заводе в Санкт-Петербурге, будут «современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности».
11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ».
Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Как писали «Ведомости», Nissan продал свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.
В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ. 9 декабря вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что завод возобновит производство в 2023 г. под управлением «АвтоВАЗа».