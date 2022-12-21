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Авто

На бывшем заводе Nissan в Петербурге начнут производить Lada

Ведомости

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге станет площадкой для производства автомобилей Lada. Об этом сообщил гендиректор российского концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, передает ТАСС. 

Он не стал раскрывать дальнейших подробностей, но уточнил, что автомобили, которые будут производиться на заводе в Санкт-Петербурге, будут «современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности».  

11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ».

Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Как писали «Ведомости», Nissan продал свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год. 

В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ. 9 декабря вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что завод возобновит производство в 2023 г. под управлением «АвтоВАЗа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных