Автодилеры сообщили, что новых иномарок в России осталось на месяц продаж

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи. <...> В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — сказал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.