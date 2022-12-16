Автодилеры сообщили, что новых иномарок в России осталось на месяц продаж
В России осталось не больше 20 000 — 30 000 новых иностранных машин, их хватит всего на месяц продаж. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.
«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи. <...> В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — сказал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.
По подсчетам главного редактора журнала «За рулем» и автоэксперта Максима Кадакова, по всем автосалонам осталось не больше 20 000 — 30 000 иномарок. У каждого дилера осталось меньше тысячи новых автомобилей, считает Подщеколдин.
Он подчеркнул, что у автодилеров практически не осталось моделей средней ценовой категории, в том числе Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. По его словам, с начала года российский рынок покинули 45 автомобильных брендов. Всего в России осталось только 14 производителей, 3 из которых — отечественные и 11 — китайские.
Подщеколдин уточнил, что дефицит в этом году составил 1,1 млн машин. «Вряд ли он будет покрыт в следующем году», — сказал он. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, импортировать автомобили средней ценовой категории сейчас невыгодно, поскольку цена вырастает на 10% из-за высоких пошлин и логистических трудностей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили 46 403 единицы, что на 61,6% меньше, чем в ноябре 2021 г. Лидером продаж остается отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 21 726 машин Lada (-18% по сравнению с ноябрем 2021 г.). Это максимальный показатель автоконцерна с начала года.