«Автодом» планирует закрыть сделку по покупке завода Mercedes за месяц

После согласования нового бренда производство на предприятии может быть восстановлено через 8-9 месяцев, уточнил гендиректор «Автодома». Ольховский подчеркнул, что компания планирует наладить на заводе производство автомобилей, поскольку он узконаправленный по специфике производства. По его словам, на предприятии вряд ли можно производить что-то еще. Ольховский отметил также, что вопрос о локализации «не решить в моменте». «Но мы очень интенсивно хотели бы релоцировать в наш периметр и производство компонентов для сборки автомобилей», — добавил он, отметив, что по данному направлению идет работа.