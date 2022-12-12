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«Автодом» планирует закрыть сделку по покупке завода Mercedes за месяц

Ведомости

В планах «Автодома» в течение месяца закрыть сделку по покупке завода Mercedes-Benz в Подмосковье, заявил генеральный директор дилерского холдинга Андрей Ольховский, пишут «РИА Новости».

«Закрытие сделки зависит в большей степени от скорости работы государственных органов — с нашей стороны поданы все необходимые документы. В наших планах закрыть сделку в течение месяца, безусловно, исключая новогодние праздники», — заявил Ольховский.

После согласования нового бренда производство на предприятии может быть восстановлено через 8-9 месяцев, уточнил гендиректор «Автодома». Ольховский подчеркнул, что компания планирует наладить на заводе производство автомобилей, поскольку он узконаправленный по специфике производства. По его словам, на предприятии вряд ли можно производить что-то еще. Ольховский отметил также, что вопрос о локализации «не решить в моменте». «Но мы очень интенсивно хотели бы релоцировать в наш периметр и производство компонентов для сборки автомобилей», — добавил он, отметив, что по данному направлению идет работа.

25 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Mercedes продаст свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом». Один из собеседников издания допустил, что в рамках сделки может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени.

Mercedes запустил завод, расположенный в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья), 3 апреля 2019 г. Заявленный объем вложений составил не менее 15 млрд руб. Завод рассчитан на выпуск 25 000–30 000 премиальных авто в год. Производственная площадка находится в простое с начала марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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