«Автодом» планирует закрыть сделку по покупке завода Mercedes за месяц
В планах «Автодома» в течение месяца закрыть сделку по покупке завода Mercedes-Benz в Подмосковье, заявил генеральный директор дилерского холдинга Андрей Ольховский, пишут «РИА Новости».
«Закрытие сделки зависит в большей степени от скорости работы государственных органов — с нашей стороны поданы все необходимые документы. В наших планах закрыть сделку в течение месяца, безусловно, исключая новогодние праздники», — заявил Ольховский.
После согласования нового бренда производство на предприятии может быть восстановлено через 8-9 месяцев, уточнил гендиректор «Автодома». Ольховский подчеркнул, что компания планирует наладить на заводе производство автомобилей, поскольку он узконаправленный по специфике производства. По его словам, на предприятии вряд ли можно производить что-то еще. Ольховский отметил также, что вопрос о локализации «не решить в моменте». «Но мы очень интенсивно хотели бы релоцировать в наш периметр и производство компонентов для сборки автомобилей», — добавил он, отметив, что по данному направлению идет работа.
25 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Mercedes продаст свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом». Один из собеседников издания допустил, что в рамках сделки может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени.
Mercedes запустил завод, расположенный в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья), 3 апреля 2019 г. Заявленный объем вложений составил не менее 15 млрд руб. Завод рассчитан на выпуск 25 000–30 000 премиальных авто в год. Производственная площадка находится в простое с начала марта.